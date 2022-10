BEBICA UPLAKAN, RASUO SE NA KOMADE: Ne mogu da se ljutim, VOLIM JE! Otvoreno o Miljani, Marinkoviću, Zoli, pomenuo BIVŠU ŽENU

Nenad Macanović Bebica progovorio je odnosu sa svojom decom, Ivanu Marinkoviću, Miljani Kulić i Lazar Čolić Zola.

Bebica ističe da se Miljana plašila njegovog ulaska, ali da je sa njom sada u odličnim odnosima.

- Pričali smo i sedeli, nemam pojma. Ja sam i u studiju. Imao sam u glavi da je htela da prebaci priču sa Ivana i dete, što je ona kasnije i rekla. Nije da verujem, ali mi je lakše da je tako, a sigurno je bilo nešto više od toga - rekao je Bebica.

- Ne mogu da se ljutim na nju, mnogo je volim, jednostavno ne mogu. Mislim da kad bi se još jednom ovako nešto desilo, ne bih prešao. Ne mogu da kažem da se ovo više nikad ne bi desilo, ali mislim da ne - rekao je Bebica.

- Odlično sam je upoznao iako su mi svi govorili drugačije, panika, reakcije, sve znam. Nije ona sa mnom iz sažaljenja. Što bi ona meni bila iz zahvalnosti i iz sažaljenja tu, naravno da sam bio tu za nju u takvoj situaciji. Maja je pričala da bi 80 posto muškaraca ostavilo žene kad se razbole. Pa i psa kad vidiš da je neko udario na ulici odvezeš ga kod veterinara, a ne čoveka u bolnici - rekao je Bebica.

Nenad je progovorio o Lazaru Čoliću Zoli i njegovom odnosu prema Miljani.

- On je za rijaliti odličan, igra igru. Od kada je ušao ovde, sled događaja, sve se poklapa. Ne možeš da pričaš o svetskoj emociji, pa da spominješ kako ona mala ostaje zbog tebe u rijalitiju i Zola Zolander i da ne odreaguješ kad Jelena Golubović priča kako je Miljana trebala da umre - rekao je Zola.

Bebica kaže da ga je najviše šokiralo ponašanje Ivana Marinkovića, kog sada prati.

- U šoku sam da ga uopšte ne interesuje, okej neće Miljanu da pita, ali mene, sa mnom nema ništa. Pita me neke budalaštine, a ne za dete. Okej, kad smo se upoznavali, ali ja sam sve vreme oko njega da me vidi. Malopre smo Miljana i ja ležali na ugaonoj i gledamo ga, on je isti dete, preslikan. Još ga bockaju da me pita, a on ništa. Kakav je to čovek, nikakav. Da li to uopšte može da bude čovek? Ja sam se razveo, imam odličan odnos sa ženom, brinemo o deci i onda mi je neshvatljivo da on ne razmišlja o tome. Bar da je pitao da li je dobro, ne mora čak ni da me pita šta radi - rekao je Bebica.

Na pitanje da li je plakao zbog Miljaninog ili svog deteta, Nenad odgovara:

- Ma, nebitno. Emocije su mi se skupile. On mi pomaže da nadomestim vreme koje ne provodim sa svojom decom, što bih za njih, to bih i za njeno uradio. Čak i da Miljana i ja ne budemo zajedno, ja sam uvek tu za njih - rekao je Bebica.

