"ZOLA JE POKUŠAO DA UBIJE MILJANU" Marija Kulić iznela jezive detalje iz Denverte: Davali su joj bensedine i ZAKLJUČAVALI u PODRUM

Marija Kulić, majka Miljane Kulić, otkrila je stravične detalje kako ju je bivši dečko Lazar Čolić Zola pokušao da ubije kad je bila kod njega u Denverti i da da je Miljana prijavila Zolu policiji.

Naime, u emisiji je kao Zolina podrška došao njegov prijatelj Ivica, koji je izneo niz nepoznatih detalja o odnosu Zole i Miljane Kulić, a onda se u jednom trenutku uključila u program i Marija Kulić koja je šokirala naciju.

- Ne mogu da ga smislim, ne želim ni da se pogledaju, a ne da porazgovaraju - rekla je Marija Kulić.

- Da li ti kriviš Zolu iako je ona tu priču inicirala? - pitala je Dušica

- Nek ide kod njega u Derventu onda kad se završi rijaliti. Nek Ivica dođe po nju, pa nek je vode - rekla je Marija.

- Ako joj je tamo lepo gde će da je kljkukaju lekovima, da je zaključavaju po podrumima i da je maltretiraju, neka ide, ako je to njena sreća odma. Dete, zlato moje, srećan ti put i sve najlepše - rekla je Marija.

- Rekao sam šta sam imao i prošli put, to se nije dešavalo. Oni jedno vreme budu normalni, maltene se ponašaju kao u Zadruzi, malo normalni, malo osciliraju. Oni su najčešće pričali u mom podrumu na krevetu da mi ne bismo čuli, pa se onda tamo potuku. Miljana onda dođe gore na sprat, uzme da razbija televizor - rekao je Ivica.

- Ja bih celu kuću polomila da me neko zaključa. Još je zaključao jer je ponela novac da vrati Caru, a on je zaključao da mu ne bi vratila. Ivicina žena joj je stavljala lekove u kafu i hranu, to mi je Milica rekla. Nisu normalni ljudi. Bensedine su joj stavljali. To je pokušaj ubistva, ološi jedni - rekla je Marija.

- Ona je i moj auto pokušala da prisvoji čak. Sećate li se kad su bili na ostrvu u prošloj emisiji njih dvoje, nek vrati da vidi. Pominje ona sve što je uradila u kući. On je pitao kako je mogla da kaže da je punila nekome frižider ako nas je uvek čekao pun, i Miljana je tad to potvrdila. Ona je sama rekla da je pogrešila sve što je sad iznela Marija Kulić - rekao je Ivica.

- Ako je luda da mi priča i plače i ide u policiju da prijavi, onda ne znam šta da kažem. Što te je onda prijavila? Zašto je išla u stanicu ako laže i sve vreme me je odatle zvala. Manite se vi Miljane više, on je pokušao sa njom da pravi pruiču jer ima momka - rekla je Marija.

- Ja gledam rijaliti i mogu da pričam sve, a ne kao ti napamet - rekao je Ivica.

- Što je prijavila ako je lagala? - pitala je Marija, a Dušica Jakovljević, kao i čitava nacija koja je gledala sinoć rijaliti, ostala je u šoku.

Zvali smo Mariju, koja je trenutno kod doktora, i potvrdila je da je sve što je rekla u emisiji tačno.

"Nema šta da kažem o toj temi, sve sam već rekla i nemam šta da dodam", bila je jasna Kulićava.

