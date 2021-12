ZOLA MILJANU DANIMA U DOBOJU DRŽAO U PODRUMU? Donela mu samo 500 € za dug i kocku, KLJUKAO je lekovima, kinjio i MALTRETIRAO

Lazar Čolić Zola držao je Miljanu Kulić navodno danima zaključanu u podrumu! Di-džej iz Dervente je pred ulazak u "Zadrugu" zvao svoju tadašnju devojku da dođe u Republiku Srpsku kako bi joj iznudio novac! Pošto mu je donela "samo" 500 evra, Zola ju je danima kinjio i terao da spava u podrumu kuće njegovog druga.

- Miljana je ludo zaljubljena u Zolu i spremna je sve da uradi za njega. Kada ju je letos pozvao da dođe kod njegovog druga u Doboj, odmah je potrčala. Rekao joj je da ponese pare jer su mu bile hitno potrebne za kocku! Kod sebe je imala samo 500 evra i to mu je i dala - priča za Informer dobro obavešten izvor i dodaje da je Zola poludeo jer je očekivao nekoliko hiljada evra.

- Vikao je na nju: "Što si došla sa tako malo love?! Šta da radim sa tom cicom?!“ Uzeo joj je taj novac, drugu je vratio dug od 100 evra, a ostalo je prokockao! Naš sagovornik dodaje da je Čolić bio toliko besan na Kulićevu da ju je danima maltretirao. Kad je shvatio da je ponela samo 500 evra, terao ju je da spava u podrumu! Ona se svađala s njim zbog toga, ali nije hteo da čuje da je pusti u kuću. Kljukao ju je nekim lekovima da bi je smirio - pričao je izvor.

- Vratila mu kredit. Dok je Miljana bila omamljena u podrumu, Zola je uživao punim plućima. On je za to vreme odlazio da spava u kuću, izlazio je, bančio... Kockao se... Miljana ga uopšte nije zanimala! Po ceo dan je sedela u podrumu, pušila cigaretu za cigaretom i pokušavala da ga dobije na telefon. Tek posle tri dana pustio ju je iz podruma, a ona se odmah vratila u Niš.

Kulićeva ne krije da je prošlog leta potrošila sav novac na bivšeg dečka i još se zadužila.

- Zola me je opelješio! Vratila sam njegov kredit od 20.000 evra, dugove za kocku i drogu, a tokom leta, dok smo bili u Doboju, stalno me je pritiskao da mu dam još novca. Zvala sam mamu da mi pošalje pare, ali ona nije htela jer mi je dala dovoljno novca kad sam pošla! Zbog toga sam se zajmila na sve strane. Još imam dugove zbog njega! - rekla je Nišlijka.

Marija: Zola koristi Miljanu zbog para

Marija Kulić nije iznenađena što je Zola maltretirao njenu ćerku Miljanu.

- Ništa me ovo ne čudi pošto je Zola oduvek koristio Miljanu. Zna da je slaba na njega i da će mu uvek dati novac. Početkom „Zadruge 5" čak je pobegla iz rijalitija samo da bi njega uvela! Htela je da mu pomogne da ponovo dođe do novca. Govorila sam joj da ga samo pare interesuju, ali me nije slušala!