MARIJA KULIĆ SE OGLASILA NAKON ŠTO JE ZOLA ZAPROSIO MILJANU: Ništa od toga, ja ne podržavam! On je koristi za NOVAC

Lazar Čolić Zola je uživo u programu zaprosio Miljanu Kulić. Kako su istakli, ovo nije lažna veridba, a njih dvoje žele pravu svadbu u rijalitiju.

Marija Kulić za Pink.rs je otkrila kako gleda na ovo i kako se oseća.

- Nisam ispratila, ali to su budalaštine njihove. Niko ih ne shvata ozbiljno, pa ni ja. On ju je verio i prošli put, pa ništa. Baš je sad ozbiljan. Ništa od toga. Ne podržavam to - rekla je Marija.

Nekoliko zadrugara iznelo je Zolin navodni plan da iskoristi Miljanu, a Marija smatra da je ovo istina.

- Naravno, ovo je način da je iskoristi. Ja sam odmah pričala, čim je ušao i uhvatio se Miljane. A pričali su da sam ja materijalista. Sad kad mene nema, sad je Zola koristi. A on je koristi od prvog dana, ja to pričam, to mi je uvek bila glavna zamerka. Ona njega voli, on nju ne, koristi je samo za novac - dodala je Kulićka.

Zola je po ulasku u "Zadrugu 5" Miljani rekao da se čuo sa njenom majkom i da ih je ona podržala.

- Da, pozvao me je, ja sam se javila. Ona 4. put njega uvodi, beži iz rijalitija samo da bi došao. Ona moli, neće rijaliti bez njega. On je ušao, i umesto da zarade pare, on nju napada. Što ne napada druge? Treba da joj bude zahvalan što preklinje da on uđe. Rekla sam mu: "Ovo je 4. put da te uvodi jer ona moli". Nemoj nju da napadaš, a on nju komentariše, a druge ne. Staje uvek na stranu drugih ljudi, to je uvek radio. Uvek je stajao na stranu ljudi sa kojima je Miljana u konfliktu. A meni je obećao da neće da je napada. Rekao je da će da izdrže, da štagod da mu ona kaže, da neće ništa. A evo koliko je izdržao, tri nedelje - ispričala je Marija.

Kako je Marija nedavno imala operaciju, gde je uklonila štitnu žlezdu zbog toga što je imala rak, priznala je kako se oseća.

- Dobro se sada osećam, plašim se korone. Moram da sačekam da prođe nekoliko dana, rekao mi je onkolog, hoću da primim vakcinu, Fajzer. Rekao mi je onkolog da je ona najbolja posle operacije, pošto ima mrtve ćelije. Preporučio mi je - istakla je Kulićka.

