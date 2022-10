"BEBICA OPRAŠUJE MARIJU, JAVNA TAJNA JE DA JOJ SE I ZOLA SVIDEO" Car uništio stariju Kulićku: Najveća blud u Srbiji dolazi od nje!

Bivši zadrugar Filip Car prokomentarisao je dešavanja na relaciji Miljana Kulić, Nenad Macanović Bebica i Lazar Čolić Zola, nakon čega se oglasila i Marija Kulić, koja je žestoko potkačila Cara sledećim rečima.

Marija je istakla da Filipa žene varaju, a da dozvoljava sebi da nešto priča o Bebici.

On je sad Mariji žestoko uzvratio šokantnim tvrdnjama o njenom navodnom bliskom odnosu s Bebicom, pa progovorio i o navodnim pretnjama i tome kako su ga Kućke, kako on tvrdi, prevarile za novac, tačnije pozajmicu.

- Ta baba je smešna. Njene priče su mi jače i od Kristijanovih i od Hans Kristijanovih… Je l' ta žena vidi šta je uradila od rođenog deteta? Unovčila je bolest svog deteta da bi stvorila sopstvenu egzistenciju, do juče su joj se detetu borili za život, a već danas joj jašu ćerku kako stignu... Da je nije onako jadnu gurnula u šoubiznis još bi poljski WC imali… Nikome ja nisam pretio, neka slobodno izbaci snimke i poruke gde ja to pretim! Pa nisu oni ni prvi ni zadnji koje sam za male pare kupio da mi od*ebu iz života. Miljana je plakala da su joj kamatari za vratom, da platim njen račun i da joj dam 700 evra da ode detetu. A Marija je sudelovala u prevari i rekla mi na telefon: ''Daj joj, ja ću ti dati! Nisam nikad bio materijalista, ja za to neću pristati, oni se neće obogatiti, ja to ne bih nikad spomenuo da Miljana prva nije i lani i ove godine! - poručio je Car i dodao:

- Mariji neko opasno drma kavez, pa se Pamela Kulić Anderson mnogo uz*ebala… Znate šta je najveći problem? Ona je u tajnoj vezi sa Bebicom… Bebica je oprašuje u slobodno vreme. Kad god nema Miljane, on se na ovu pačavru popne. I onda ne znaju šta rade. Mariji se i Zola svideo. To je javna tajna. Najveće kontroverze, prevare, blud nemoral nečast u Srbiji i Nišu dolazi od te porodice, a začetnik svega je gospođa Kulić - kaže Filip i dodaje:

- Baba je ozbiljno satonizovana! Ma oni su totalno ispričana priča, svi zajedno izbledeli su, zato se i kače na mene, samo preko mene sve te budaletine iz rijalitija mogu biti zanimljive. Da li ste primetili da ja nikad prvi nisam nikoga spomenuo, oni svi prvi žvale o meni, a ja ih čak ni ne oderem jako ono tek toliko jel kad bi rekao sve kako je i sta sve znam o tim ljudima koji mene provlace nebi se vise mogli zabavljati očekujem što pre Marijin ulazak i seks sa Bebicom javno, vreme je da učine nešto konkretno, dosta nam je njihovih prozirnih priča… Konkretno, gospođo Ku*vić, konkretno - završava Car.

