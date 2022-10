"LJUBILE SMO SE NA NJENO INSISTIRANJE": Bivša zadrugarka progovorila o INTIMNIM ODNOSIMA sa Sofijom Unom, pa pomenula njenu MAJKU

Sanju Jakšić je otvoreno priznala šta je sve radila sa Sofijom Unom Manić od kako su se upoznale, ali i u kakvom su odnosu bile nakon intimnih trenutaka.

- Ona nije iz tog sveta. Ali, više puta smo se ljubile i to na njeno insistiranje. Ona tvrdi da nije nikada bila sa devojkom, a čim je ušla u Zadrugu, zalepila se za Matoru. Jako je inteligentna, a nigde je nema. Neko vreme me je spominjala ali ne u lepom kontekstu... Imale smo razne situacije, u jednom momentu me ljubi u drugom davi, možda se loži na to... Slatkorečiva je poprilično, uvuče ti se lako pod kožu, pa te onda slaže, a ja ne volim lažove. Ne bih mnogo komentarisala nju i njeno ponašanje da ne bih dobila poziv od njene mame - rekla je Sanja.

foto: Printscreen YouTube

- Gledala sam emisiju kada si pokazivala poruke, nije istina. Ona je pisala te poruke, laže sve, veruj mi! Videle smo se sedam dana pre nego što je ušla u Zadrugu... Nakon našeg odnosa i svađa, nismo razgovarale, ali me je kontaktirala pre nego što je ušla i zvala me da se vidimo u nekom restoranu gde smo se našle pa posle otišle na splav gde smo se ponovo ljubile. Bio je tu dečko koji se vidno ložio na nju, čak nas je i slikao dok smo se ljubile - rekla je Sanja u emisiji na Red Tv-u.

Kurir.rs

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji