OVO SU SVI ČEKALI! Nakon saznanja da će se održati svadba Maje i Bilala, oglasio se Filip Car, biće HAOSA u najavi!

Bivši zadrugar i velika ljubav Maje Marinković, Filip Car nije mogao da ne iskomentariše vest da će se Marinkovićeva udati u "Zadruzi 6", za svog momka Bilala Brajlovića.

Ovim povodom, mnogi su se oglasili, neki nisu bili zadovoljni, dok su neki podržali ovaj ljubavni par.

Svi su čekali sud Filipa Cara, a njegov komentar je bio sledeći.

- Ne zanima me to, želim samo da me Dalila, Maja i slični zlodusi moje prošlosti prestanu komentarisati. Nisu mi inspiracija, niti interesna sfera - rekao je Car.

