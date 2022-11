IVAN MARINKOVIĆ NAPAO BEBICU! Optužio ga da želi da prevari Kuliće i OTME IM KUĆU, pa postavio Miljani ULTIMATUM! Nastao MUK!

Voditelj Milan Milošević je u emisiji "Pitanja gledalaca" pročitao naredno pitanje Ivanu Marinkoviću.

- Da li je pravi razlog tvog lošeg odnosa sa Bebicom to što je preuzeo tvoju ulogu, tačnije ulogu oca?

- Ja sam primetio netrpeljivost - rekao je Zola.

foto: Printscreen/Zadruga

- Jedi g*vna, Zola. Prvo, nemamo odnos da bi bila netrpeljivost. Ovaj čovek pored obaveza koje ima perma Miljani ne može da ima kontakt sa drugima, ne verujem da će se to promeniti. Baulja po kući samo kad je Miljana u pitanju. Kad već pričamo o tome, razmisliću o tome, ali mislim da ima neke namere. Šta ako im sruši zgradu u Nišu da napravi zgradu, kvadrat raste, da mi sin ostane bez gajbe. Taj deo je od lošeg dela Niša, Kulići su napravitli od tog dela napravili kao Dedinje u Beogradu. Na cigareti mi je rekao jednu stvar, ničim izazvan, bila je tema Zola i on i on kaže meni: "Meni je ovo smešno, videćeš kakav će haos da bude kad se potegne tema Željko". Rekavši to, Bebica je pokazao to kao da on voli. Ispada da on ima skrivene planove kad je kompletna porodica u pitanju. Tako mi deluje. On ima svoju decu, mi radimo ovde da se moj odnos sa detetom poboljša, on kaže da ja neću biti otac. Potpuno je nebitan, čudno je da se meša u to. Ima skrivene namere. Ali ne znam da ih prepoznam - rekao je Ivan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Miljani je to prošle godine radio sa Željkovom igračkom da bi je vratio. Išao je kroz kuću sa Željkovim autićem, kradom joj je pokazivao taj autić, hteo je da izmanipuliše. Samim tim što je radio to sa autićem, Miljana je bila uznemirena. Ne ide baš preko deteta - ustala je Milica Veselinović.

- Borio se za ljubav i ja bih. Baš preko deteta treba, tako će osvojiti moje srce ako je dobar prema mom detetu - odgovorila je Miljana.

- To apsolutno može da bude manipulacija, to rade neki muškarci. Može za godinu dana stvarno da vas navuče da potpišete nešto, pa vi na ulici, a da dođete kod mene u Beograd. Treba tebi kao ženi da dokaže ljubav, a ne preko deteta - rekao je Ivan.

- Mene niko nije voleo kao Bebica. Moja mama kaže da je preinteligentan, namazan svi bojama. Odemo u Istanbul, poznaje ga bolje nego Niš - pričala je Miljana.

- Ko bre, Bebica? - nasmejao se Marinković.

- Marija kaže da je najsposobniji tvoj dečko - ubacio se Milan.

foto: Printscreen/Zadruga

- To sam i ja čuo, da Marija kaže da je sposoban - dobacio je Zola i nasmejao se.

- Ako tvoju majku j*bu tvoji drugovi, moju ne. Kakav je to jadnik jadan... Moji roditelji ne prihvataju svakog - rekla je Miljana.

- Ko bi odbio besplatnu čistačicu i batlera? - pitao je Ivan.

- Mene služi, moje ne. Mene i Željka - dodala je Kulićeva.

- Pitanje za Bebicu kao izvođača radova, da li zidaš zgrade, da li imaš svoju ekipu kad investitoru trebaju građevinci? - pitao je Ivan.

- Sve - odgovorio je Nenad.

foto: Printscreen/Zadruga

- Šta dobijaš ti, što od tih para nisi uzeo jednu gajbu? - nastavio je Marinković.

- Jesam, u Kotežu, Krnjači, sve lokacije što smo radili. Na tatino ime je sve - odgovorio je Bebica.

- Ja znam za te stanove, ali odneo je 200.000 evra nekom čoveku, koji ga je zaj*bao. Zato nije u dobrim odnosima sa ocem. Imaju zgradu gde svako ima svoj stan. Ali je sve na očevo ime - skočila je Miljana.

- On jedva čeka u Niš da ide da živi. Ljudi koji su pametni i inteligentni, oni su otvoreni da ih provališ, ovo je mutan tip, ja se plašim da on njih sve ne prevari. Znaju Kulići da Miljanu niko ne može da smiri, oni mole Boga da ovaj ostane celog života sa njim - nastavio je Ivan.

-A to za Željka što je rekao Ivan, to je zato što je Miljana ćutala, kad Marija dođe tek se pričati. A čovek me nije ni pitao kakav je Željko. Rekao si da nemaš emociju prema Željku - dodao je Bebica.

- Ako se ovaj čovek ne udalji, neću imati kontakt sa Željkom. uzmi pravog bebisitera. Ko si ti da odlučuješ? - rekao je Ivan.

- Ja Željku pričam da mu je tata u Americi, da radi da zaradi pare za njega, šta da mu kažemo? - nastavio je Macanović.

- Ne znaš koliko je Željko plakao kad si otišao - istakla je Kulićeva.

- Ja ću sve da mu objasnim. A za se sve po portalima, vi ste detetu pričali da mu je Zola tata - pričao je Ivan.

Kurir.rs/M.M.

