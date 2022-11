IMAO INTIMNE ODNOSE SA NJOM PRED MILIONIMA, A SAD JE GLEDA KAO SESTRU Zola šokirao sve izjavom, nastao MUK u Beloj kući

Lazar Čolić Zola odmah po ulasku u "Zadrugu 6" imao je odnose sa Kristinom Inom Rajzinger, a danas je sve frapirao izjavom, kada je rekao da je gleda kao mlađu sestru.

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" , prva je dobila reč Kristina Ina Rajzinger, koja je progovorila o emocijama prema Zoli.

- Ne, nisam. Zola i ja imamo korektan odnos, nadam se da će tako i da ostane.

- Da li se tebi čini da se ona malo zaljubila u tebe - rekla je Ina.

- Ja nju gledam posle subote kao sestru, ako me razumete. Devojka zna i u kuhinji, ima ogromno poštovanje sa moje strane i to je to - rekao je Zola.

- Je l' deluje nekome da se Ina zaljubila u Zolu? Izvoli Milice - rekla je Ivana.

- Naravno da se zaljubila. Ja sa prijateljima ne pravim bebu, u tom smislu takav odnos, takav blizak nemam ni sa najboljim drugom, a kamoli sa osobom koju u životu videla nisam. Vidim da je konstantno oko njega i sprema mu i sve, a ako gleda tako Zolu, treba oko svakoga da se vrti i da svakog zadovoljava. Možda se malo razočarala što je bio test negativan, čak se možda i potajno nada tom drugom testu - rekla je Milica.

