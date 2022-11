"ZBOG MENE JE POLIVALA ROĐENU MAJKU!" Zola ne može da dođe sebi zbog Miljane, ubacio se i Bebica, napravili haos!

Naredno pitanje tokom "Pitanja gledalaca" bilo je za Ivana Marinkovića.

- Kako komentarišeš to što je Bebica rekao da je šokrian da ga uopšte ne pitaš za Željka, a toliko ste puta razgovarali - glasilo je pitanje.

- Ja sa njim nisam uopšte razgovarao, osim priče o tome odakle je i da li je u Kotežu, ne postoji ništa. To je to. Mišljenje o njemu sam rekao...To sam objasnio sinoć, i dalje imam utisak da želi da porodicu Kulić, zajedno sa Željkom prisvoji. Možda grešim, možda ne, ali ono što sigurno znam da mi on kao Miljanin dečko ne stoji na putu - istakao je Marinković.

- Da li misliš da se on nadao da ćete se ti i Miljana, hipotetički, krviti i svađati - pitala je Ivana.

- Vidiš, dobro pitanje. Nisam razmišljao o tome da li mu je to cilj, ali kad uzmemo u obzir da prenosi Marijino mišljenje. To će biti prvi i poslednji udar Marije Kulić, ne može ona da uđe s mirom i napraviće rijaliti od toga. Ima ona dosta toga sa Zolom da reši, to je preraslo u rijaliti konstruktivnu priču - rekao je Ivan.

- Iskreno, stvarno se nisam javio. Ne želim da ispadam glup. Sve je meni jasno ovde i vidim kako se Bebica ponaša. Nije mi jasno, stičem neki utisak da u nekim situacijama bi on bio srećan kad bi se Miljana klala sa mnom i Ivanom. Svako ko komentariše Bebicu na negativan način, poznavajući Miljanu, ona je zbog mene Mariju polivala vodom. Jako mi je čudna njena reakcija da ovako ćuti - rekao je Zola.

- Nemam šta da dodam, Miljana zna šta sam joj rekao. Ja sam rekao za te reakcije da ne daje nikome na značaju - rekao je Bebica.

