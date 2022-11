SEKA ALEKSIĆ OTKRILA NAJVEĆI BLAM KOJI JE DOŽIVELA! Videla sam da momak čuči pored mog automobila: Samo sam se OKRENULA I POBEGLA

O životu Seke Aleksić često se piše, a nakon jednog nastupa pevačica je opisala svoj najveći blam u proteklih pet godina.

Naime, to se dogodilo na parkingu, kada je pomislila da jedan mladić krade kapice sa guma njenog automobila.

foto: Kurir televizija

- Bila sam u tržnom centru i parkirala sam kola blizu ulaza, ali sam zaboravila na kom sam spratu parkirala. Kada sam završila sve, silazim ja i dolazim do kola pomislivši da su moja. Vidim jednog dečaka koji pokušava onu kapicu da skine - započela je Seka.

Nakon toga, pevačica je rekla da se čak i obratila momku na kojeg je posumnjala.

- Ja podviknem: "Šta radiš to?!" Kaže on: "Ništa, gledam kola, ja volim kola", ja mu napomenem da skida kapice, kaže on da to ne radi i da pitam nekog Nikolu jer on zna da auto nema kapice. Ja pogledam i vidim da nisu moja kola, i ja samo kažem: "Pa šta ako nisu moja kola, ne diraj kapice" - dodala je Seka.

foto: Kurir televizija

Nakon što je razumela da se ne radi o njenim kolima, kaže da je samo pobegla i počela da vrišti od smeha.

- Pobegnem i vrištim od smeha. Shvatim da nisu ni moja kola, niti taj sprat, i sad razmišljam kad dođe taj vozač, pa kada mu kažu da mu je Seka Aleksić branila kola. To je najveći blam kojeg se sećam u poslednjih pet godina - rekla je pevačica.

Kurir.rs

