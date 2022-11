"GUŠIM SE, ISPADAM UVEK KRIVA!" Milica Veselinović ronila suze zbog Aleksandre, zadrugarka otkrila šta radi drugarici IZA LEĐA!

Milica Veselinović osamila se sa Jovanom Tomić Matorom, te je tom prilikom kroz suze otkrila da ipak štiti Aleksandru Nikolić, ali da je svi optužuju i krive u Beloj kući.

- Samo mi je krivo što sam za sve ja kriva - rekla je Milica.

- Misliš za čokoladicu i sve to - pitala je Matora.

foto: Pritnscreen

- Razmišljam o drugima, kao da ništa nemam napolju... Ja sam sinoć to i rekla za stolom, a napisala sam da ne bih pravila problem sa Majom i to. Od čokoladice sam počela da budem povezivana i sve to... Ja samo sebe gušim - rekla je Milica, pa je potom nešto napisala Matoroj na limu.

- Ne mogu da razumem (smeh). Ako pričaš, pričaj - rekla je Matora.

- Ja ispadam jedina grbava ovde - rekla je Milica.

foto: Pritnscreen

- Da, ti ispadaš osoba koja je druka, koja zna sve njene tajne - rekla je Matora.

- Mene boli što to sve ispadam, a ništa nisam od toga. Ja sam prijatelj i znam da sam prijatelj. Sve mogu da budem, ali to jesam, to zna i ona - plakala je Milica.

- Hoćeš da kažeš da si prijatelj jer čuvaš njene tajne - pitala je Matora.

- Znam da sam prijatelj. Ja ne mogu ovako još osam meseci, gušim se, ne mogu - ronila je Milica suze.

- Šta se dešava, ne razumem - pitala je Matora.

foto: Pritnscreen

- Prošle godine kad sam bila kriva, bila sam kriva - ponavljala je Milica.

- Samim tim si ti iznela Miljanu što je nešto Aleks tebi rekla. Danas komentarišemo da se spušta lopta jer tu postoje neke stvari...Aleks - rekla je Matora.

- Ne znam nisam čula. Svi me zaobilaze od jutros, svi prolaze pored mene. Odvratno se osećam - plakala je Veselinovićeva.

- Ja sam mislila da ste vi rešile neke stvari, jer mi je ona rekla da ste popričale. Ne razumem šta se dešava sa tobom, šta te guši - dodala je Matora.

- Guši me to što znam da nisam kriva, a sve se svalilo na mene od početka - rekla je Milica.

- Sva tvoja dela govore tako i zato tako i ispada...Svakako će te novinari već sutra pitati ili Milan. Na tebi se vidi da lažeš, spetljavate se i da spuštate loptu. Pitam Aleks, ona kaže: "Nema ništa". Nije mi jasno i ne znam šta se tu dešava zapravo - rekla je Matora.

- Ne znam više, ne mogu. Što me ona izbegava? Vidim da mi ne prilazi - rekla je Matora.

- Rekla mi je da je popričala sa tobom, da je još uvek ljuta zbog Miljana to što se desilo - objasnila je Matora.

Kurir.rs