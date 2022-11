"DEJAN IGRA PRLJAVU IGRU! NJIHOVA LJUBAV NIJE PRAVA!" Lepi Mića osuo paljbu po Dragojeviću i Aleksandri, ŠOK!

Lepi Mića je dao svoj sud na temu odnosa Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića.

- Moram da ponovim sve, pošto se ništa nije čulo. Netrpeljivost između Dragojevića i Mikija postoji od prošle godine, to je svima jasno. Isključivo samo zbog fanova i popularnosti, zbog togba postoji neptrpeljivost - počeo je Mića.

- To nije tačno, ja samo komentarišem kada je uhvaćen neko u laži. Ovo nema veze sa mojom netrpeljivosti prema Dejanu - rekao je Miki.

foto: Printscreen YouTube

- Ja ne govorim za tebe i Aleks, nego za tebe i Dejana - ubacio se Mića.

- Ni to nije tačno. Ako ti kažem da to nije tako, hoćeš i dalje verovati...Boli me uvo za Dejana - dodao je Đuričić.

- Sa druge strane, Miki smatra da Dejan igra prljavu igru i zato spominje dronove. Mene boli uvo kralju, ja samo pričam o onome što se ovde dešava.Odnosi Aleks i Mikija su u situaciji da kada Miki uđe sa njom u svađu, spomene pravi razlog. Da je Aleks devojka nekog drugog, ne bi bilo toga. Kad sam ja rekao da je Milica kriva za čokoladicu, napali su mene kako branim Dejana i Aleks. Vidiš kako sve dođe na svoje - besneo je Mića.

foto: Printscreen YouTube

- Dakle odnos Mikija i Aleksandre je jasan - rekao je Ivan.

- To što štiti nekoga ko je dva puta uvalio u probleme, to je njen problem. Nikoga nisam spomenuo, spomenuo sam samo Uroša i Milicu - rekao je Mića.

- Ako je pretpostavka da Dejan daje signale... - počeo je Ivan.

- Onda smatram da je Aleks retardirana ako to radi, smatram da je ponižava. Kad je poslao pismo da gazi go**a, rekao sam: "Uđi ti ovde, pa gazi go**a", ali džaba, neće oni da me slušaju kad ih kritikujem.Aleks je ušla ovde sama za sebe i to je to. Ja, Lepi Mića, mislim da ljubav između Dejana i Aleks nije prava. Treba da slušaju ono što ja kažem, kapiraš? Ja osuđujem i Milicu i Aleks ovde i to je to - rekao je Mića.

Kurir.rs

Bonus video:

00:16 Dejan Dragojević otkrio šta radi 70 posto Beograđana