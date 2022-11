ŽIVELI SMO 10 GODINA SA MOJOM NEPOKRETNOM MAJKOM: Goca Džehverović otkrila šok detalje iz života pevačice JEDAN POTEZ PROMENIO SVE

Goca Džehverović otkrila je da je živela u kući sa majkom koja je bila nepokretna 10 godina.

Majka pevačice Teodore Džehverović objašnjava da je ceo problem nastao kada je došlo do ostavinske rasprave, a zetovi i sestre su na svaki način, kako tvrdi psihički, fizički i finansijski pokušali da je slome.

U emisiji "Puls Srbije" kod Ivana Gajića, majka poznate pevačice ispričala je tužnu priču, ali i da joj preseljenje u Beograd promenilo život iz korena:

- To je tužna sreća jer se raspala jedna porodica. To je jako dug period, 22 godine je to trajalo, ali u celoj toj priči dobila sam ono čemu nisam se nadala. Uzela sam stvari u svoje ruke, nakon što su me izmučile sestre i zetovi i rekla da moram nešto da uradim za sebe i svoju decu - započela je Goca Džehverović.

- Ostali smo u Pančevu još dve godine, dok Tea nije završila četvrtu godinu baletske škole i onda smo se preselili u Beograd. Tada se moj život menja iz korena, da bi danas bila to što jesam, da bi Teodora bila to što jeste i da bi sin bio to što jeste. Doživeli smo Božiju pravdu - rekla je majka poznate pevačice.

