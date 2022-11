ANĐELA ĐURIČIĆ NOVA UČESNICA ZADRUGE 6! OTVORILA DUŠU NA ULASKU: Ostajem normalna, kulturna i edukovana! (VIDEO)

Anđela Đuričić od večeras je nova učesnica "Zadruge 6".

Ona je stigla u stigla u studio i započela razgovor sa voditeljkom i pripadnicima sedme sile.

- Prošle godine nisam znala šta me čeka i nisam znala kako funkcioniše, ali malo je teže jer ponovo sve ispočetka. Ja verujem u sebe, kakva sam takva sam i takva sam se dopala gledaocima. Nadam se da ću da opravdam svoja očekivanja. Meni je bilo smešno što je njima čudno prošle godine što sam takva. Meni je drago što sam pokazala da postoje normalnije, edukovane i kulturne devojke, ostaću pri tom stavu - pričala je ona.

- Ulazim slobodna. Za sad mi se niko ne dopada i nadam se da ću ostati slobodna, stvarno sebi to želim. Ja stojim iza svakog svog postupka. Što se tiče momaka koje si navela, prijateljski sam nastrojena i svaki mi je poželo da dugo ostanem i budem kao prošle godine. Među njima nije Mateja, on je ostao u "Zadruzi 5" - govorila je Đuričićeva.

- Spekulisalo se tokom leta o tvom i Mensurovom odnosu. Milici je to bio trn u oku, šta misliš kako će ona da te dočeka? - pitao je novinar.

- Milica, osim za Mensura, pred sam kraj "Zadruge 5" komentarisala je da je treba da idem kući, meni su to poslali kad sam izašla. Ako smo se družile, što ne kaže u lice? Da li je ona osetila možda da se ja njemu dopadam jer je ona zaljubljena... Ona je mene negativno komentarisala, iako je želela da provodi vreme sa mnom. Nemam ja problem sa tim, moje pravo lice može da se vidi u svakom trenutku, kao što ćete i da vidite. Što se tiče Menusra, nema veze sa tim. Oglasio se on, kao i ja. Stojim iza svega za Mensura, on je muškarac koji se na pravi način ponaša prema jednom devojci. Mi zaista nemamo ništa više - pričala je ona.

