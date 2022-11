"TOLIKO HEJTA DOBIJAM, ALI SAM NAUČILA DA SE NOSIM SA TIM" Seka Aleksić otvoreno o problemu na mrežama, OVO joj je najvažnije

Seka Aleksić je još jedna u nizu pevačica koje svoju decu ne mogu da nateraju da ih slušaju.

Kako je sama duhovito priznala, njenom sinu Jakovu više prija tvrđi i moderniji zvuk kakav prave reperi od popularne folk muzike kakvu peva Seka. Osim toga, pevačica se osvrnula i na problem internet nasilja među mladima, a otkrila je i na koji način planira kako da zaštititi svoje sinove kada dođe vreme da i sami budu na društvenim mrežama.

- Moj sin Jakov obožava da peva i igra. Voli Đeksona. Čak sam je i ja naučila. Video je da Đekson nosi lanac, pa je poželeo i on da ima kajlu. Rekla sam mu da to nema da se kupi za decu. Jakov zna njegove pesme, a moje ne zna. Valjda je to sada među vršnjacima popularno. Kad krene jedan da sluša nešto, svi krenu za njim. Jakov naginje više ka tome da bi mogao da bude gejmer ili nešto tome slično. Taman kad poraste da snima mamu - rekla je kroz osmeh Seka, i istakla da starijem sinu još uvek nije dozvolila da napravi naloge na društvenim mrežama.

- Deci ne treba uskratiti ništa, pa ni društvene mreže. Fora je u umerenosti. To vam je kao što ja muku mučim sa jelom i kilogramima, a smršam čim prestanem da jedem neumereno. Ukoliko moja deca požele društvene mreže, ja ću ih podržati, ali ću razgovarati s njima o svemu što se dešava na internetu dok me usta ne zabole. Moj stariji sin voli javnost i nedavno me je pitao da otvori Instagram. Rekla sam da može za 20 godina, ali ukoliko sva deca u odeljenju budu imala naloge, neće biti jedini čudak koji ga nema - rekla je Seka.

Međutim, pre nego što svojim sinovima dopusti da naprave naloge na društvenim mrežama, Aleksićeva kaže da će ih naučiti važnu lekciju o sprečavanju internet nasilja.

- Važno je da se kao društvo znatno više angažujemo oko nasilja koje se dešava kako na internetu tako i van njega. Vidimo problem kada se desi tragedija, a pre nego što do tragedije dođe okrećemo leđa ili se pravimo ludi. Moja dužnost je da osudim nasilje na društvenim mrežama i zaštitim slabije koji su u opasnosti. Svaka javna ličnost treba da se oglašava na tu temu - istakla je Seka, koja se i sama nosi s nasiljem na društvenim mrežama.

- Toliko hejta dobijem tokom dana kako u privatnim porukama tako i u komentarima, ali sam naučila da se borim s tim. Od rane mladosti me je Bog opredelio da verujem u sebe i da me ne dotiče šta drugi misle ili kažu. Preskočim svu mržnju koju mi šalju i fokusiram se na ljubav onih koji me godinama prate - zaključila je Aleksićeva.

Sekina omiljena društvena mreža Tviter od sledećeg meseca neće biti besplatna, kako je najavio vlasnik Ilon Mask.

- Do ovog trenutka nisam znala da će korišćenje Tvitera morati da se plati. Verovatno planiraju da me obaveste putem mejla, a ja ću se praviti da taj mejl nisam dobila i rešen problem - navela je kroz smeh.

