MARIJA KULIĆ PRIZNALA SVE! Žestoko oplela po Marinkoviću, ĆERKI zamera JEDNO, a ovo je istina o PRETNJAMA koje je dobila od Zole

Marija Kulić je razgovarala o Miljan, Zoli i Bebici, pa je otkrila kako gleda na pretnje prema Mariji.

- Nenad je ozbiljniji momak od Zola, vredan, ali se svađa sa Miljanom. On je rekao da će dići ruke od Miljane, a onda gleda danas na vratima nju. On prati svaki njen korak. On meni kaže da ne može bez nje, gleda je stalno. - rekla je Marija.

- Šta je to sa Zolom? - upitao je Darko.

- Ma on je meni danas došao i krenuo da proziva i da preti. On je mene napao jer su Bebica i Miljana pričali, ona sad tarat inat Miljani preko mene. On je meni rekao da se samo druži sa Miljanom, pa se nakon toga maze. On je danas meni rekao da će imati se*s sa Mljanom, ja sam rekla Miljani da mu govori da joj ne dam ja da bude blizu prema njemu. Ona ima emocije prema njemu, ali me sme to da prizna. - rekala je Marija.

Nakon toga su razgovaraili od malom Ivanu Marinkoviću:

- Ma on mene samo provocira, ja sam Zeljkov staratelj a svi znaju kako ja vodim računa o njemu. Ne dam to dete, on namerno radi da me provocira - rekla je Miljana.

