MARIJA KULIĆ BRIZNULA U PLAČ ZBOG OPTUŽBI DA JE IMALA S*KS SA BEBICOM: Napala ga jer nije branio njenu ČAST, Zorica BAŠ ZAPRETILA!

Marija Kulić je napala zeta Nenada Macanovića Bebicu jer nije branio njenu čast pred zadrugarima.

- Šta sam ja sve rekla kad sam se sa Bebicom svađala, ja sam rekla da je možda zaljubljen u nju - rekla je Miljana.

- Oni kao sve kažu iz afekta, kao bolešine, a vi ih izgovarate - rekao je Ivan Marinković.

foto: Printscreen/Zadruga

- Odakle tebi mozak to da kažeš, pa nije on Bojan Tomović, on je bolestan čovek. Zdrave ne svrstavaš sa psihički bolesnima, a nije ti ni bio dečko. Ti u tvojim šalama izgovoriš takve gadosti - rekla je Marija.

- Ovde se prebacuje na Miljanu - rekao je Zola.

- Ona je to izgovorila. Je*em mater svima koji to misle - rekla je Marija.

- Kako u afektu da kaže da zna apartman u kom ste se j.? - pitao je Milan

foto: Printscreen/Zadruga

- Šta ja ne smem, da me nek Bože sačuvaj ne spoji sa Nneadom. Ja smatram ono što je ispravno, taj čovek meni pomaže, a što je mutav pa ne zna da odgovori ni za sebe, ni za mene, ni za Miljanu to ja ne mogu da menjam. Nisam rekla ni Miljani jer ni jedan ni drugi nisu došli da kažu nešto na tu temu - rekla je Marija.

- Da li bi se neko ko ima rak je*o dok mu dete umire sa zetom - vikao je Miljan

- Ja ga gledam kao sina, to je isto kao da se majka je*e sa sinom. A ti ako si mutav šta si koji ku*ac došao ovde. Reci nešto čoveče - rekla je Marija.

- Marija je već to demantovala - rekao je Bebica.

- Trebao si da kažeš Zorici: Sram te bilo. Ja sa Zoricom mogu i ne moram da sednem, meni je bitno što si ti ćutao, a možda ćeš da budeš njen muž, da živiš sa nama - rekla je Marija Bebici.

- Pa ja mogu da napušavam svakoga - rekao je Bebica.

- Ivan i Zola bi skočili sebe da odbrane ako ne Mariju - rekao je Milan.

- Da li misliš da je zaljubljen u mene? - pitala je Marija.

- Sad ne, ali sam ga pre tako provocirala - dodala je Miljana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Bebica ljubi Miljanu, a u tebe gleda. Traži podršku ili šta već, ali tako se ne tumači - rekao je Milan.

- Ja kažem da je to nenormalan odnos - ubacio se Zola.

- Ovde se pričalo sto puta o tome, ali je danas prvi put rečeno da su se j*bali - skočio je Lepi Mića.

- Ja nikad nisam primetila da me gleda drugim očima - odgovorila je Marija.

- Marija, nijedan čovek nije ustao danas da te odbrani - dodao je Milan.

- Nenad je ćutao. Kome je palo na pamet dok mi je dete u bolnici da se j*bem? Pa ni sa mužem! - govorila je Marija kroz suze.

foto: Printscreen/Zadruga

- Cela tema je počela kad je Marija ustala i rekla na osnovu gluposti koja je bila na radiju kod Ivana Marinkovića... - krenula je da priča Zorica.

- Ja njega branim, svađala sam se sa Zoricom kad su ga ismejavali na radiju, a on je danas ćutao! - govorila je Marija.

- Nijednu reč ružnu nisam rekla za porodicu Kulić. U radiju smo pravili šou, mi smo doktori, pravimo dijagnoze, pet ljudi, bio Bebica. Sprdnja je bila. Dolazi Marija ono veče... - nastavila je pevačica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ovde ga svi vređaju, šta je on uradio njima, nikome lošu reč nije rekao? - pitala je Miljana zadrugare.

- Miljana, ti si ga ovih dana vređala, sve si potvrdila šta ljudi pričaju - dodao je Milošević.

- Marija me je navela zbog Bebice, a ja sa tom dijagnozom nemam veze. Ja sam odmah pukla. Kad mi je neko drag. Imam pogan jezik, ne znam šta pričam. Kad smo se letos videle, zvala je taksi, odvezao ju je u Vojvode Stepe. Ja nisam držala sveću, na osnovu cele priče koja se vodi od prošle sezone, ja sam pukla kad me je navela nepravedno. Kad je počela da plače, ja sam emotivna budala, pa ispadam dvolična, sela sam i rekla joj da ne plače. Rekla sam: "Izvini, ti i ja kad se posvađamo ne znamo šta govorimo". Izvinila sam se za svađu, ali sam rekla šta sam čula. A Bebica ćuti kao mula. Možda sam Kulićima otvorila oči. Taksi je odveo u apartman. Vlasnici su mi rekli da su par, a ne da su se j*bali. Ja pričam šta sam čula - pričala je Zorica.

- Tad nismo bili u Vojvode stepe, nego u Železniku. A Zoricu treba da bude sramota, glumi porodične prijatelje - skočio je Bebica.

- Ja sam rekla šta sam čula, dečko! Nemoj da otvorim usta o tebi iz Koteža - odbrusila je pevačica.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:04 Miljana Kulić izašla iz bolnice neprepoznatljiva