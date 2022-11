DRAGANA MITAR PROŠLA KROZ PAKAO! 7 PUTA OPERISALA NOS "Vadili su mi hrskavicu iz rebra, zamalo da mi nos sasvim upadne u lice!"

Gostujući u emisiji Puls Srbije, starleta Dragana Mitar pričala je o svom teškom iskustvu sa operacijom nosa kojoj se podvrgla čak 7 puta!

foto: kurir televizija

- Imala sam problem zbog greške doktora koji nije znao nešto da uradi kako treba. To je nezgodno, jer ipak je to nos. Da je nešto što nije vidno pa ajde. Savetujem druge, da paze kod koga idu na operaciju, da ne pogreše kao što sam ja. Na kraju sam dobila ono što sam htela i sad malo ide oporavak- rekla je Dragana i otkrila da je sve počelo sa prvom operacijom kada su joj umesto da ga lome, sužavali nos što je dovelo do neželjenih posledica.

foto: kurir televizija

- Prvi put kad sam otišla na operaciju meni nos nije lomljen, već su ga sužavali. Devojke koje su se operisale će znati o čemu pričam. Nos mi je nakon operacije bio veći nego što je bio! Drugi put su ga slomili. Izvadili su hrskavicu zbog čega mi je jedan deo nosa stalno upadao i zamalo da izgledam kao Majkl Džekson. Onda su mi izvadili hrskavicu iz rebra i ugradili je u nos - kaže Dragana.

foto: kurir televizija

Vađenje hrskavice iz rebra zaprepastilo je voditelja Ivana Gajića, ali ga je Dragana "smirila" rekavši da to nije ništa strašno.

- To je mala hrskavica na rebru koja se izvadi, kao što ljudi vade mast ili krv. Sada mi je hrskavica iz rebra u nosu - rekla je Dragana i ponovla savet devojkama da dobro razmisle kod koga će ići na operaciju ukoliko to žele.

Kurir.rs

