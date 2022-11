POJAVILA SE FOTKA GDE SE MAJA KOVAČEVIĆ I TAKI MARINKOVIĆ LJUBE U USTA! Rijaliti učesnica na stubu srama, ovako se PRAVDA

Rijaliti učesnica Maja Kovačević ne prestaje da pravi haos otkako je ušla u "Zadrugu 6", a izgleda da je i pre toga vodila buran život.

Marinkovićeva istakla da je Kovačevićeva imala intiman odnos sa njenim ocem, Radomirom Marinkovićem Takijem, što je ona oštro demantovala.

Dokaz da Maja ne govori istinu jeste fotografija koja se pojavila u javnosti, a na kojoj se Maja i Taki ljube u usta.

- Sve ću sada ispričati. Nakon incidenta koji mi se dogodio prespavala sam kod svog prijatelja, koji je pozvao Takija u goste. Mi smo pričali i družili se najnormalnije, zgotivili smo se. Meni je kasnije javljeno da će posle doći prevoz, mi smo se još družili i slikali. Bili smo kod Vite Tarota... Kad mi se to desilo, nisam imala kome da se javim, malo ljudi u Beogradu poznajem. U pet jujutru je samo Vita bio budan... Taki me je poljubio! Poljubio me je i to u tom momentu kada je Vita želeo da slika! Kunem se životom ništa nismo imali - tvrdila je Maja.

