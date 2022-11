"ŽENU POLIVAJU VODOM IZ WC ŠOLJA!" Sandra Rešić ZGROŽENA Jelenom Golubović nakon što ju je izvređala, BRUTALNO joj uzvratila!

Jelena Golubović se našla uvređenom na svadbi Maje Marinković i Bilala Brajlovića zbog toga što pevačica Sandra Rešić nije znala da ona glumi Maji majku na venčanju.

Zbog toga je više puta izvređala bivšu zadrugarku, a ona se sad oglasila i prokomentarisala ovu situaciju.

foto: Kurir televizija

- Prvo, ne pada mi na pamet da komentarišem gospođu, niti je poznajem, niti imam želju. Koliko sam čula, zapravo me je vređala jer sam rekla da "Ne znam tačko ko su izabrani roditelji", što je istina, nisam gledala zaista, pa sam to propustila, čak sam i Mikija skontala da je stari svat, tek kad je Maja igrala u tepsiji. Gledala sam da sve bude besprekorno i ispoštovano sa moje strane, da pojedine ljubomorne i zavidne ljude (ne na mene) nateram da prvo uđu u diskoteku na svadbu, ne jer vole ili ne vole Maju, već je to, a oni to poisle 3 meseca još uvek ne shvataju, zadatak velikog šefa. Dosta njih je igralo i bilo veselo, ne mogu da grešim dušu - započinje Sandra.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ali bih zaključila o dotičnoj da sa moje strane izrečena rečenica nije bila da uvredim, već da stavim do znanja da sam zapravo ja malo kriva, jer nisam ispratila koga su izabrali. A roditelje i kumove itd. nisam htela da pogrešim, nego da pozdravim sve odjednom. Ali to je Jelena Golubović, mislim... Zaista, žena koja u rijalitiju dovede sebe do toga da je polivaju prljavom vodom iz WC šolja, jogurtima, a o "Farmi" neću ni da pričam - istakla je Rešićeva.

Kurir.rs/Pink.rs

