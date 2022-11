OVAKO JE MARIJA MIKIĆ IZGLEDALA PRE 11 GODINA! Učestvovala je u poznatnom muzičkom takmičenju, danas malo ko bi je PREPOZNAO! FOTO

Pevačica Marija Mikić gradi uspešnu muzičku karijeru, ali malo ko zna a je njen početak obeležilo popularno muzičko takmičenje.

Naime, Marija je nekada imala bend uz koji je pevala, a njen prijatelj prijavio je nju i još nekoliko školskih drugarica za, tada najpopularnije muzičko takmičenje, "Prvi glas Srbije".

foto: Printscreen

Ona je tada imala šiške, drugu boju kose i koji kilogram više, te je retko ko može prepoznati.

foto: Printscreen

Inače, Marija Mikić pre tri meseca donela je na svet ćerku Đurđu, a nedavno je otkriveno da je ponovo u blagoslovenom stanju.

foto: Printscreen

- Videla sam naslove da sam zatrudnela 3 meseca posle rođenja ćerke, ali zapravo, zatrudnela sam posle mesec dana! Ja sam već u trećem mesecu trudnoće - rekla je mlada mama i dodala da će "proći kroz dva porođaja za manje od godinu dana". "Razlika između dece će biti 10 meseci" - rekla je Marija i otkrila kako je došlo uopšte do toga da uradi test za trudnoću.

foto: Printscreen/Instagram

- Stvarno nisam očekivala tako lepu vest, pogotovo nakon svega što smo prošli sa Đurđom, mislili samo da je nemoguće tako brzo da ostanem u drugom stanju! Joca je znao! Moj suprug je bio ubeđen da sam trudna, stalno je svima pričao i govorila sam mu da prestane. Jednom prilikom je otišao da kupi test za koronu, jer sam se loše osećala, on je usput kupio i test za trudnoću.'Evo ti i ovaj test', rekao mi je. Ja sam ga uradila, otišla u kuhinju da Đurđi zagrejem mleko, Joca je došao za mnom i rekao 'Čestitam, postaćete mama!'. Mislila sam da me zeza i to sam mu i rekla, ali stoje dve crte - pričala je.

