ŠOK! BILALOVA BIVŠA ISEKLA VENE PRED NJIM?! Zaljubio se u Maju jer je preslikana ONA! Svi DETALJI drame

Mladi Bosanac Bilal Brajlović koji se istakao u Zadruzi, vuče ogromne traume iz prošlosti, a lek i spas je pronašao u Takijevoj ćerki Maji Marinković. Naime, ona ga podseća na nesrećnu ljubav koju nikada nije prežalio i za kojom tuguje i danas. Starleta ga je hipnotisala i on ne vidi njene loše osobine, već samo lik koji ga neodoljivo podseća na bivšu devojku koja je njegova najveća ljubav:

- Iako Bilal izgleda kao budaletina koja nema emocije i svaku devojku koristi samo za seks i zezanje, nekada nije bilo tako, bio je emotivac. Njemu je srce slomljeno i on i danas tuguje, a za sve je kriva njegova porodica koja je nikako nije želela, jer su smatrali da nije dovoljno dobra za njihov dom. On je pre tri godine bio u ljubavi sa prelepom devojkom koja je kao i on živela u Sarajevu, ali njegovi nisu hteli da čuju da on ima bilo šta sa njom. Viđali su se tajno, negovali ljubav, ali onda je sve krenulo po zlu i oboje su pretrpeli užasne traume čije posledice nikada nisu nestale. To je zaista bilo teško za dva mlada bića. Nije smeo niko da ih vidi zajedno - počinje priču prijatelj jutjubera koji je u nedelju po podne venčao kontroverznu starletu pred kamerama Pinka, pa nastavlja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Bilal se kleo u tu devojku, ona je bila lepotica kakve nema. I ne samo lepotica, već i poštena i dobra. Nažalost, nije bila po volji njegove porodice, njegovi nisu hteli da čuju za nju. Oni su njega videli pored devojke. Razdvajali su ih na sve načine:''Oni nisu svesni da će da naprave tragediju. Neko će stradati. Mi se voimo do bola. Mrzim ih, jer nam ne daju da se volimo'', govorio je Bilal. Nju su maltretirali, smeštali joj afere, otkaze. Blatili je i nazivali kurvom. Posle tri godine skrivanja, ona je sebi presekla vene dok je on bio u kupatilu i Bilal ju je našao svu krvavu i na ivici smrti. Radilo se o sekundama da li će preživeti ili ne - nastavlja ovu potresnu priču prijatelj kontroverznog zadrugara, a onda nastavlja i o tome kako je u Takijevoj ćerki prepoznao svoju nikad prežaljenu ljubav:

- Posle rezanja vena ta njegova lepotica je psihički pukla. Nikada nije bila ista. Tako pukla ga je ostavila. Kada je prvi put video Maju, Bilal je zanemeo. On je bukvalno počeo da plače od tuge. Ona je bila ista njegova bivša. Maja je preslikana ona i zato se Bilal zaludeo za njom. On u Maji vidi svoju najveću, neprežaljenu ljubav: ''Maja mora biti moja, a ovoga puta neću nikome dati da me rastavi od žene koju volim i želim. Ima da je čuvam jer je ona druga šansa. Moja draga se pojavila u licu Maje Marinković. Mama i tata mogu da crknu od muke. Nek ih srce prekine, ali ja im neću dati na sebe i Maju'', pričao je on pre ulaska u Zadrugu. San mu se ostvario kao što vidite. Maja je njegova. Uspeo je da je osvoji. Čak su se i venčali, i ja znam da on veruje da je to pravo venčanje - završava prijatelj Brajlovića.

foto: Printscreen

Bilal Brajlović i Maja Marinković su se "bockali" uz doručak koji imaju u hotelu posle prve bračne noci. Gospođa Brajlović nikako ne može da zaboravi ljubavnu avanturu supruga na momačkoj večeri sa Majom Kovačević. Maja je ugledala trenerku koju je Bilal dao Maji Kovačević nakon se*sualnog čina posle momačke večeri, pa je napravila ljubomornu scenu.

- Ovu trenerku nikad u životu više nećeš obući - rekla je Maja.

- Tvoja burma je mnogo manja od moje - rekao je Bilal da skrene temu sa Maje Kovačević.

- Imam mnogo mali prst - rekla je Maja.

kurir.rs/republika.rs/s.telegraf

