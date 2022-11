"BEKUTA, HALID I LJUBA SU ME IZDALI, ODRAĆU IH NA SUDU" Hasan Dudić angažuje advokate da istera pravdu, u sve upleo i ŠAULIĆE

Muzičar Hasan Dudić rešio je da angažuje advokate da bi oduzeo prava na pesme koje je osamdesetih davao pevačima i pravio zvezde od njih, a oni sada okreću glavu od njega i neće ni da se pozdrave s njim na ulici. Zbog toga je, kako kaže, rešio da ih odere na sudu i zabrani im da pevaju njegove hitove, a daće ih bratanici Ildi Šaulić da ih prepeva.

foto: ATAImages

Njegova ideja je ćerka pokojnog Šabana Šaulića snimi u novom aranžmanu pesme koje su proslavile pevače poput Ane Bekute, Zlate Petrović, Halida Bešlića, Halida Muslimovića, Ljube Aličića, te da im da novi život.

- Ljut sam jer su mi mnogi okrenuli leđa, a mnogi ne znaju da mi kažu ni zdravo kada me vide. To je razlog što sam doneo takvu odluku - potvrdio je Dudić i dodao:

- Ove nedelje bi trebalo da se vidim s Ildom. Moji saradnici su mi dali predlog da sve pesme koje sam pisao tim nezahvalnim zvezdama prepeva Šabanova ćerka. Ona je to prihvatila i ona će to odlično da iznese. Ipak je to moja krv. A ovi što su me izdali, sramota me je njihove sramote. Gradio sam mnoge karijere, a oni sada okreću glavu od mene. To je nezamislivo! Poznato je da je Dudić pisao za mnoge danas velike zvezde, koje očito zaboravljaju da su upravo dobrim pesmama gradile karijeru. Inače, Dudić ističe da je Bekutu mnogo voleo, ali da se ona ogrešila od njega. Napisao joj je vanvremenske hitove "Stani, stani, zoro" i "Rano moja", a ona mu ni hvala nije rekla.

foto: ATA Images

- Pre nekoliko godina, kada je htela ponovo da ih snimi, pozvala me je da mi to kaže. Odmah je rekla da para nema i ja sam odgovorio da ne mora ništa da mi plati. A kada sam ja nju zamolio da mi bude gost na koncertu u Doboju, saopštila mi je da ne može jer baš tog dana ima nešto zakazano. Nije nego... Eto, to se zove zahvalnost - govorio je Hasan o Ani.

Za bivšu suprugu Zlatu Petrović Hasan je radio prva tri albuma za sarajevske produkcije "Diskoton" i "Sarajevodisk", s tridesetak prelepih pesama: "Dođi da mi ruke greješ", "Daj mi bože malo snage", "Pamtiću sastanke naše", "Plavokosi", "Čarapanka", "Oj, Ivane, lepotane", "Neću aga tvoja blaga", "Ljubi me još malo", "Ti si moje najdraže", "Tebe imam za dane sreće", "Kad bi hteo meni da se vratiš", "Seti se svega", "Srce će ga prepoznati", "Hej, mali, ne diraj me", "Ne ljutim se što odlaziš", "S tobom bih se milovala", "Ti si moja slatka tajna" i druge.

- Velike pare od prodatih ploča nisam uplaćivao na račun, već sam ih dao za njenu reklamu. Ne žalim, voleo sam je. Zlata nikog ne mrzi, uvek je najgora bila za sebe i svoje bližnje. Bog joj je sve dao, ali đavo joj ne da. Treba biti pošten - Zlata je postala veliko ime i skup pevač zahvaljujući meni i mojim pesmama.

foto: Promo/Mirza studio

Prvi hit Halida Bešlića "Pjesma o njoj" napisao je takođe Dudić, kao i pesme "Ta je žena varala me" i "Do ljubavi tvoje mi je stalo". Takođe je radio pesme "Nema tužnije sudbine" i "Hej, drugovi moji", koje je snimio Ljuba Aličić, dok je i čuveni hit "Put putuje moj jaran" za prvi album Halida Muslimovića, verovali ili ne, komponovao upravo Hasan.

- Malo je poznato da sam ja komponovao hit pesmu "Put putuje moj jaran" i poklonio je aranžeru Bori Višnjičkom za prvi album Halida Muslimovića. Pesmu je potpuno neprimećeno nekoliko godina ranije snimio Slobodan Trifunov s Radojem Barajevcem i nije mi žao što je ja nisam snimio - rekao je svojevremeno Dudić.

