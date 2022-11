"TRPELA SAM I FIZIČKO I PSIHIČKO NASILJE" Velika ispovest Aleksandre Momčilović o prošlosti, dešavale joj se filmske scene! VIDEO

Aleksanda Momčilović ispričala je Milici Veselinović sve o bolnom iskustvu sa bivšim dečkom.

Ona je otkrila da ju je bivši dečko maltretirao i psihički i fizički i da je preko njega upoznala novog dečka.

foto: Zadruga

"Upoznala sam Luku preko bivšeg dečka koji me je maltretirao i psihički i fizički. Mi u tom nekom stanu svi i na prvu smo se skapirali, razgovarali očima. Sad scena, hoće moj momak i taj drugar da idu, a da ja i ovaj ostanemo sami. I ne ode ovaj moj u prodavnicu. Sedim ja sa jedne strane, a on stoji, a ovaj me ne registruje. Dođe on za Zrenjanin i momak moj čuči na podu, a ja iza njega stojim i gledam ovog", pričala je Aleksandra, pa dodala:

"Raskinemo mi, prođe par meseci odem ja kod tog drugara i drugarice i kaže mi drugar: "Sad ću da ti zovem Luku (tog drugog dečka)." On me je kasnije povukao preko sebe na krevet i poljubio, nedelju dana nismo ništa imali i jedno jutro se desi. Kasnije, tog istog dana ga uhapse, dobije batine, a mi svi treba da krenemo za Zrenjanin. Pustili su ga posle par sati, on sedi besan i ustajemo u istom trenutku i odlazimo u wc. Ja da ga oraspoložim i mi tu tako je sve krenulo. Dve godine... Bio je baš ološ i jeziv u početku. Ne znaš ti šta je on imao po vratu od mene. Zove njega devojka u maju, a on se krije. Vrat nam je bio ljubičast oboma - rekal je Aleksandra.

