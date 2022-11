LETNJA ŠEMA SA ZAUZETIM MUŠKARCEM! OVAKO JE MILICA ZAMENILA MENSURA: Vozi BMW, visok, krupan, nisam znala gde mi je glava! (VIDEO)

Milica Veselinović i Aleksandra Momčilović su nastavile razgovor, pa joj je Milica pričala o letnjoj avanturi sa zauuzetim dečkom.

Ona je ispričala detalje vremena provedenog van "Zadruge".

foto: Zadruga

- Parkira se on u BMW, izlazi i tako transparentno gleda. Zove se Marko, takav mangup. Visoko stvorenje, osmeh njegov, padaš sto posto, veruj mi. Visok, krupan, bejbi fejs, prolazi i ja polupana ne znam gde mi je glava. Mi u tom klubu kod nas, igramo, i on me pita da li ćemo zajedno u šesticu i ja mu kažem ne, da može samo sam da ide. Rekao mi je da su me njegovi gledali i podržavali, a da bi me još više podržavali ako bi me uhvatio za ruku. Smeškamo se mi tu. Prilazi njemu neka devojka i meni se vraća trip iz Zadruge, polupana od Mensura. Samo sam mu rekla da mi se ne obraća, i on mi objasni da mu je to sestra od tetke - rekla je Milica dok se Aleksandra smejala.

foto: Zadruga

- Iskuliram ti se ja tu i ništa, sve se završava i meni u glavi da opet idem za Paraćin. Sutradan mi opet izlazimo, a on se vozika ulicom gde je taj klub jer on uvek dolazi kasnije. Muzika trešti iz auta, stane on, pogleda me, nastavi. Njegov mlađi brat sa kojim smo imale maturu kaže mojoj drugarici da on traži moj broj, oni mu daju i on mi se javi. Dolazi on kod mene u separe, seda nonšalantno i pita me što mi prilazi neki lik, a ja mu kažem "Ne znam sa kim ću pre da se vidim". Prođe to, pitam ja njega je l' je slobodan i on se smeška i kaže od kad sam izašla, nije hteo da se vidi sa njom, nije ni došla iz Beograda, nije hteo ni da dođe. Krećemo mi da izlazimo zajedno i on kreće da ljubomoriše, bacaju mi ljudi forice, slikaju se, a on zna da smo oboje ljubomorni. Ništa se nije desilo to leto, a meni je tako krivo. Samo osmeh taj - pričala je Veselinovićeva.

- Je l' ta njegova saznala za vas? - pitala je Aleksandra.

- Ne. Ali to je toliko bilo u gradu, vožnje, sprdnje, svi znaju. Ima malo autoritet u gradu i niko ne sme da se bavi time da slika, šalje poruke i slično, ali je i ona videla da se ohladio, da li ima neka druga... Jao Bože. Ovo leto mi je posvetio "Princeza tatina", a ja njemu "Je*o te BMW" - rekla je Milica.

- I ovaj mj vozi BMW - rekla je Aleksandra.

- Baš me zanima da li će biti isto kad izađem, tako ću da ga izgrlim, baš mi je krivo što nisam ništa - rekla je Milica.

