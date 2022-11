ZAVRŠIO SA BRENDOM, PA NAPRAVIO ŠOK PROMENU! Zadrugar se posle afere potpuno TRANSFORMISAO, svi se pitaju šta mu se DESILO?

Marko Smiljić važi za glavnog frajera "Zadruge", a njegova promene šokirala je sve.

Naime, MMA borac Marko Smiljić u rijalitiju ,,Zadruga 6" ostaće zapamćen kao momak sa britkim jezikom, ali i zbog afere sa Brendonom, koji i dalje pokušava da dopre do njegove pažnje.

foto: Printscreen/Zadruga

No, Marko je doneo odluku preko noći da napravi promenu o kojoj svi pričaju. On je pre par dana uzeo blanš i izblajhao kosu, u istom trenutku kada je to uradio i Neca Lazić. Svi su ostali zatečeni da se muškarac kom je smetala priča sa Brendonom, potpuno izblajha u belo.

foto: Printscreen

Kamere su zabeležile kako sada Marko izgleda sa novom bojom kose, a mnogi se su zapitali šta je zadrugara nateralo na ovu promenu.

Kurir.rs

