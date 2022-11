"MUŠKARCI SE DELE NA ONE KOJI DIŽU GARNITURU NA 5. SPRAT I NA ONE KOJI TO PLATE" Užičku Staniju isprozivao cimer, ona mu ODBRUSILA

Slađa Lazić je došla u pab kod Marka Smiljića, a onda se sukobila sa Ivanom Puzić, a potom i sa samim MMA borcem.

Lazićeva je priznala i ko je čeka napolju.

- Ne zanima me da li ti spremaš. Možeš da spremaš šta hoćeš i kome hoćeš. Marko ja pričam tebi, ona se ubacila. Rekla sam da napolju ništa nisam radila, a ovde sve radim - rekla je Slađa.

foto: Printscreen/Zadruga

- Slađo stani, gde ćeš. Spusti glas, pričamo evo ti i ja - rekao je Marko MMA.

- Svako može da te napada - rekla je Ivana Puzić.

- Maja Marinković sa Aliekspresa - rekla je Ivana.

- Ne bih baš rekla, naočare od 1.500 evra. I dečko mi ima puno para, a za rođendan sam trebala da idem na Maldive. Ja sam došla kod MMA, a ne kod tebe, jer njega gotivim iako on mene en gotivi ejr se družim sa Brendonom - rekla je Slađa.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ti i ja imamo okej relaciju, ali ne mogu da se družim jer imam netrepeljivost sa osobom sa kojom se družiš, a uvek mogu da popričam sa tobom - rekao je Marko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nije to poenta, ja tebe razumem, ja znam tvoju i ti moju priču, a ti mi ne kažeš ćao ujutru. Nisam se ja uvredila, ja obožavam Brendona, a ti kažeš da te ja uhodim sa njim. Nisam navikala na bes, nego na pažnju. Što meni neko ne spremi obrok? Boli ih ku*ac - rekla je Slađa.

- Tebi najverovatnije plaća neki čovek koji je imućniji od tebe - rekao je Marko.

- Pa da. Muškarci se dele na one koji mogu da podignu garnituru na peti sprat i na one koji to mogu da plate - rekla je Slađa.

