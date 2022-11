VELIKA ISPOVEST BEBICINE SESTRE! Evo da li je kockar, koliko ima nekretnina, zbog čega se Kulićka svađala sa njegovom MAJKOM

Nenad Macanović Bebica, koji je u žižu javnosti dospeo kao dečko Miljane Kulić, ne prestaje da intrigira javnost.

Mnoge njegove izjave i tvrdnje su bile pod znakom pitanja, a tokom prethodne noći došlo je do navoda i spekulacija da je čak i član sekte. Sada se oglasila njegova sestra, koja je odlučila da svim spekulacijama stane na put i konačno otkrije istinu.

Zašto Nenad ne priča sa porodicom, otkuda tako loš odnos i od kada to datira?

- Nenad ne priča od 2020. godine ali samo sa ocem i nije razlog razvod braka, otac mu se nikad nije mešao u brak, problem je nastao između njih dvojice zbog Nenadovih neuspelih poslova, zbog kojih je upadao u dugove koje smo mi kao porodica vraćali. Sa nama je imao kontakt dok nije počeo vezu sa Miljanom, a sa mamom i dan danas ima kontakt ali samo putem telefona.

foto: Printscreen/Zadruga

Zašto nema kontakt sa bivšom ženom i decom i šta si mislila kada si rekla da nije ništa bolji otac od Ivana?

- Kontakt sa bivšom ženom ima, komunicira samo zbog alimentacije, ni jedan drugi razlog ne postoji razveli su se i svako živi svoj zivot. Što se tiče njegovog roditeljstva ne može dobar otac da bude neko ko svoju decu viđa dva puta godišnje i koga ne zanimaju potrebe svoje dece a brine se o tuđem detetu kao o svom. Sve što kaze za decu da ih viđa, čuva i brine o njima - laže. Mi kao porodica decu viđamo, on ni ne pokazuje inicijativu.

Otkuda ideja njegovom zetu i sestri, da ga upoznaju sa Miljanom i da je dovedu uopšte u kuću?

- Miljanu je upoznao zet preko prijatelja gde je ona spavala u Krnjači dok je boravila u Beogradu, pozvao je da snimi reklamu i tako je sve krenulo. Postavili su se prema njoj najnormalnije, zet joj je taj dan izašao u susret da je odveze na neke tretmane koje je radila po gradu. Cvećara koja se pominje je istina, napravili su joj jedan aranžman, to je bilo posle njene diskvalifikavije. Marija, njena majka, bila je upućena u sve, znala je sa kim je, gde je, jer su prijatelji garantovali za zeta. Pozvana je na večeru kod njih jer je sama u tom trenutku bila u Beogradu, družila se sa nama, bilo je sve normalno, ni jedan razlog mimo toga nije postojao. Nenad je dolazio kod nas i pre Miljane, nije pozvan specijalno povodom toga, da bi nju upoznao, već je došao kao svaki drugi dan što je dolazio. Takođe je i Marija došla kod nas, da nas upozna i uverila se da smo normalni i da nemamo nikakve loše namere prema Miljani. Miljana je tada kada je dolazila, bila jedna sasvim normalna devojka koja je želela da se druži. Nenad i ona su se viđali posle u kafiću kod Metroa gde su pili kafu, i pored toga Nenad je vozio nju gde je trebalo po Beogradu, takođe i Mariju kada je došla, niko od nas nije ni pomislio da će od bezazlenog druženja ili vožnje ispasti sve ovo što je danas!

foto: Shutterstock, screenshot

Zašto mora da krije od Kulićki da se čuje stalno sa majkom? Da li majka pati zbog svega?

- Mi pretpostavljamo da on krije, ne znamo šta on njima priča ali kad god se potegne priča da je odbačen od porodice, nikad nije ustao i rekao da se sa majkom čuje. Kakve god greške da je pravio, roditelji se njega nikada nisu odrekli, čak su ga molili da dođe, da mu se pomogne nije želeo, i da naravno da pate kao i svaki normalani roditelji. Da se izjasnimo odmah, mi kao porodica nemamo ništa protiv Miljane i Marije, mi nismo prosto za taj odnos od početka i sve do sada i nikada se neče promeniti to.

Da li je stvarno išao na poligraf pet puta?

- Što se tiče tih silnih poligrafa ništa od toga nije istina. Iskreno, ne znam kako se usuđuje sada da pristane na poligraf koliko laže. Verovatno od toliko izrečenih laži, ne zna šta je istina.

Koja je njegova funkcija bila u očevoj firmi i kako je moguće da je sve ostavio i otišao da služi Kuliće?

- Što se tiče tatine firme, to je mala porodična firma sa par radnika uključujući i tatu koji radi zajedno sa njima. Nenad je radio zajedno sa tatom, sve što je i on radio od papira, građevinskih radova i svega ostalog što se radi u firmi. On je iz firme otišao pre par godina, a 2020. zvanično kada je upao u dugove za koje nije želeo da prizna. To što je Kulićima marioneta to je njegov izbor, sam to želi da bude, on je takođe bio pozvan da dođe da se vrati u firmu kod tate, ali nije želeo.

foto: Printscreen

Da li je situirao ženu i decu kao što kaže? Da li je istina da zetovi hoće da ga ostave bez svega?

- Nemam šta opširno na to pitanje da ti kazem, nije plaćao alimentaciju dugo, do te mere da su izlazili izvršitelji dok nije počeo da plaća, sad je vratio dug alimentacije, to nećemo da grešimo dušu, ali što se tiče ostalih potreba dece, plaćaju naši roditelji dosta, njihova majka i njeni, i mi kao tetke. Deci ne fali materijalno ništa, samo otac, a to je gore nego sve materijalno što imaju. Što se tiče stana, nikada nije kupio ženi stan, niti postoje te silne pare o kojima on priča za stanove. Žena mu plaća kiriju u stanu u kome živi, a u jednom od naših stanova ona nije želela da zivi, a ne da joj nije bilo ponuđeno ili da je izbačena kao što se provlačilo. Imamo zgradu sa pet stanova koji su namenjeni nama, dva skromna auta i to je to. Mi svi radimo za plate i živimo pristojno i skromno kao svaka prosečna porodica. I da, što se zetova tice, nijedan zet nikakvu korist nema od tatine firme, niti bilo kakve naše imovine, osim što žive u stanovima sa nama, a to je nama ćerkama svakako sledovalo. I jedan i drugi, imaju svoje poslove a naše roditelje poštuju više nego on, koji pljuje po njima i dostupni su im za sve 24/7. Taj stan u koji je otišao da živi, kad je otišao iz kuće, on je iznajmio i bio je izbačen iz njega kad je mama prestala da mu šalje pare za kiriju, jer je počeo vezu sa Miljanom.

Da li su Kulićke kontaktirale nekoga od vas ili vas uznemiravale?

- Nisu nas nikada zvale, možda je Miljana par puta pozvala mamu na početku u nameri da je mama prihvati, ali mama nikada nije želela da ulazi u priču sa njom, čak i što je on pričao da je mama zvala Miljanu u bolnici, to se nikada nije desilo. Mama nije nikada davala na značaju Miljani kad god se čula sa njim. I da, čak i tada kad je zvala mamu, ulazila je u svađu sa njom, jer mama nije želela da prihvati vezu sa njom, a ona je tada vređala. Klasična Miljana kad joj se povredi ego ali mi nismo davali neki značaj tome jer sve što imamo, imamo sa njim, ne sa njom, po meni ona nije, normalna pa nije.

Koje probleme sa zakonom je imao?

- Mi u probleme sa zakonom stvarno nismo upućeni, ako ih je bilo, onda je to posle toga kad je otišao iz kuće bilo sigurno, jedino što znamo da nije bio u zatvoru, nemam više šta da ti kažem, jer stvarno ne znamo.

foto: Zadruga

Kako komentarišete to što mu se sve dešava sa Miljanom, vara ga na oči, bije i ponižava?

- Mi njega ne prepoznajemo uopšte, on je promenio ponašanje, priču, čak i oblačenje, nikada se ovako idiotski nije oblačio, ali verovatno ga one i oblače. Što se tiče njihovog odnosa, naše iskreno mišljenje je da se oni tese da su uboli zlatnu koku jedno u drugom - on što zivi kod njih, ne radi ništa a izdržavaju ga, jer one da ga izbace on nema ništa - običan klošar će biti, jer neće hteti kući da se vrati, pa mora da trpi sve. To što one rade i traže od njega, one misle da će biti neke koristi od tatinih stanova ali se tu varaju, stanovi se svi vode na tatu. Kad mu je bilo ponuđeno da se vrati u svoj stan jedini uslov je bio da prekine sa Miljanom celu priču, tako da od naših stanova neće videti ni ulazna vrata, kamoli stan. Tako da je naše mišljenje da on ne voli Miljanu toliko, mi njega znamo iz prošlih veza, ovako se ponaša samo neko ko ima neku korist od te osobe. Da nekoga voliš više od svega, makar malo bi dostojanstva za sebe sačuvao, ali njemu očigledno nije ni do dostojanstva i ničega, kad pravi budalu od sebe. Jedino mi je objašnjenje da je dobio nenormalne pare da se blamira i ponižava ovako. I jos nešto, naš otac ima firmu ali nismo mi nikakvi milioneri sa pokretnom i nepokretnom imovinom kao što priča on...

Kakve razgovore vodi sa majkom? Da li je to sve uticalo na njeno zdravstveno stanje?

- Razgovori se baziraju na osnovnoj komunikaciji ko je gde i šta radi, ona ga obaveštava o dešavanjima u porodici, savetovala ga je da izađe iz te priče sa Miljanom, i da ne ulazi u Zadrugu. Njeno zdravstveno stanje naravno da je promenjeno ali on za to ne mari ćim se ovako ponaša.

Od kada je on lažov? Oduvek ili od kako je sa Miljanom?

- Laže od kad su počeli problemi sa poslom, lagao je tatu i sve redom i tada je sve počeo. Upao je u tu maniju laganja a do tada je bio dečko za primer koji je bio vredan, radan, sposoban...

Da li je Miljana vređala vašu majku i kakve su to svađe bile?

- Ma to su bile rasprave na kontu toga što mama je prihvata Miljanu pa su bile rasprave tipa: ''Šta meni fali, pa nisam za vašu kuću'' i tako te gluposti. Ali, kažem ti, da niko nije tome davao značaj, to se desilo jednom ili dva puta možda. Mene je zvala isto, u tom periodu, jednom da joj kažem u kakvim je dugovima Nenad ali ja sam joj tada rekla da sve reši sa njim i da njega pita. Od tada nas niko nije zvao al imamo utisak da one njemu brane da se čuje sa nama, baš zato što nju nismo prihvatili.

foto: Prinstcreen/Zadruga

Od koga misliš da je dobio novac da se ovako ponižava i sramoti?

- Mi ne znamo ni da li ima novca, ni koliki mu je honorar ako ga ima, ali bar da vredi ovog blamiranja. Za nas ovaj blam nema cenu, njemu očigledno ima.

Da li mu je supruga doživljavala neprijatnosti zbog svega ovog što se dešava sa njim i Kulićima?

- Naravno kao i svi mi, ona radi u dobroj firmi i ovo joj nije išlo u prilog, manje više zbog nje. Njoj je zbog dece, jer deca idu u vrtić i nikad se ne zna na kakvu osudu mogu da naiđu jer su deca danas jako surova.

Zašto on po svaku cenu ne želi da se vrati kući? Marija kaže da su ga gledali kao roba, ujutro ustane i radi ceo dan.

- Marija je živela sa nama pa zna. On ne želi da se vrati jer ne sme da se suoči sa ocem i da sedne da priča sa njim, a ponajmanhje da prizna da jer pogrešio. On je svojevoljno radio sa ocem, niko ga nije terao, tako da je to laž, niko ga nije gledao kao roba! Šta više, ti dugovi su nastali baš zato što se njemu verovalo i što mu je bilo prepušteno sve!

A jel imao neke poroke?

- Ne, nikada! On nije pio, ni pušio, niti izlazio, da je sad kao zbog toga potrošio pare.

Kurir.rs/Pink.rs

