MAJA MARINKOVIĆ POPILA TUŽBU ZBOG NASILJA! Starleta izlupala Ćertića šoljom po glavi, a sad je svađa dobila NOVI EPILOG!

Zadrugarka Maja Marinković otkrila je u rijalitiju da je doživela veliku neprijatost, kada je saznala da ju je Uroš Ćertić tužio za fizički napad.

Naime, Maja je saznala da ju je Uroš Ćertić tužio zbog fizičkog napada na njega, kada ga je šoljom udarila po glavi, a onda i pljunula.

- Kad sam se vratila sa medenog meseca sačekala me je tužba. Imaš puno pravo na to, ali bila sam isprovocirana tvojim rečima. Pao si u mojim očima zbog toga, nisam smatrala da si neko ko će da se tužaka po sudovima sa devojčicom od 26 godina. To nisu muški, beogradski kodeksi - pričala je Maja.

Podsetimo, Maja Marinković napala je Uroša Ćertića kad je saznala šta sa Sandrom Bakšom priča o njoj. On je komentarisao njen moral, a Marinkovićeva je u jednom trenutku izgubila kontrolu i udarila Ćertića šoljom, što je strogo zabranjeno u Beloj kući, kao i svaki vid i oblik nasilja, te je za njeno ponažanje usledila i kazna oduzimanjem honorara.

