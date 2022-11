SEKSI IZ CRNOG CERAKA I ANASTASIJA PRVI PUT U JAVNOSTI ZAJEDNO! Zaljubljeni do ušiju pozirali, ne skidaju RUKE JEDNO SA DRUGOG

Pevačica Anastasija Ićurup i reper Relja Despotović iz sastava "Crni Cerak", poznatiji pod pseudonimom Seksi, pojavili su se prvi put zajedno u javnosti na reviji Bate Spasojevića.

Anastasija Ićurup nije želela mnogo da komentariše njihov odnos, ali je istakla da se savršeno dopunjuju i razumeju, s obzirom da se bave istim poslom.

- Kao što sam već rekla, ne bih se previše oglašavala kada je reč o našoj vezi. Jeste lep povod u pitanju, ali bih to zadržala za sebe i našu vezu - istakla je nekadašnja učesnica muzičkog talent šou-programa "Zvezde Granda" , a zatim dodala:

foto: Damir Dervišagić

Nije me strah zbog njegovih obožavateljki. Ne smeta mi to, zapravo mi je sve to slatko. Znam koliko me on voli i koliko vremena provodimo zajedno, a pritom smo u istom poslu, pa razumemo te stvari.

- Njegova muzika nije u mom fazonu, ali pratim sve što radi i podržavam ga u svemu - dodala je Ićurupova, na šta se Relja nadovezao rečima:

- Ona ubija kako peva. Ko zna, možda nekad i snimimo duet ako nastavim ovako da "šaram" po žanrovima kao dosad!

Podsetimo, njih dvoje su svoj ljubavni odnos započeli pre mesec dana, a upoznali su se tokom leta. Pevačica je imala dosta zakazanih nastupa na Crnogorskom primorju, gde se nekoliko puta srela s treperom, koji je zajedno s kolegama iz Crnog Ceraka često imao ugovorene tezge u blizini mesta na kojima je pevala i Ićurupova.

Kurir.rs/Blic/M.K

Bonus video:

00:15 Crni Cerak o nastupu na Music Weeku