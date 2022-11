"PRVU NOĆ MI JE SVE DALA, ZATO SE NISAM NI ZALJUBIO U NJU!" Čorba oduvao Maju Marinković, zbog njegovih reči ne bi joj bilo DOBRO!

Bivši zadrugar Milan Janković Čorba progovorio je o vezi sa starletom Majom Marinković i priznao da nikada nije bio zaljubljen u nju.

- Prvo veče dobijemo sve i onda mi nije zanimljivo. Zato se ja nisam zaljubio u Maju - otkrio je Čorba.

Milan, koji je u ovoj emisiji i kuvao, otkrio je da li je istina da neki muškarci zavode žene putem stomaka, kao i da li je kuvao Maji Marinković.

- Njoj sam donosio svinjsku glavu, ona je to volela, ozbiljno, živa istina. To je poznato, ja sam joj donosio obraz. Možda je jela jer je htela meni to da ispuni, možda je sa mnom to prvi put i probala - rekao je Čorba i nasmejao sve u studiju.

Inače, Maja Marinković nedavno je aktuelnom dečku Bilalu Brajloviću otkrila da joj je Čorba bio najbolji u krevetu.

- Hajde po redu da ideš da i nabrojiš ko je bio najbolji - rekao je Bilal.

- Čorba, Janjuš - rekla je Maja Marinković i najbrojala poznate zadrugare.

