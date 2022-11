"ČULI SU SE PRE DVE GODINE!" Nakon što je njena ćerka JAVNO priznala emocije prema Ša, zadrugarkina majka RASKRINKALA repera

Zadrugarka Anastasija Bojanović pred svim zadrugarima priznala emocije i zaljubljenost prema Nenadu Aleksiću Ša, što je njega razbesnelo, a tim povodom se sada oglasila njena majka.

Ovim povodom, oglasila se njena majka, Svetlana, koja je prokomentarisala ovu situaciju i između ostalog otkrila da su se njena ćerka i reper dopisivali pre dve godine, ali da je ona završila na blok listi zbog njegove bivše devojke, sa kojom se tada pomirio.

- Čudi me da je priznala... Dijana od samog početka zna da joj se sviđa Ša. Pričale su mnogo puta o tome. Inače, njih dvoje su bili u kontaktu još pre dve godine i dogovarali se da se nađu, bio je zauzet emisijama, pa do susreta nije došlo. Nakon čega se on pomirio sa Tarom , a ona bila blokirana na Instagramu. Videla sam da su obnovili odnos ulaskom u kuću, a ona se zatim povukla od njega jer nije želela da mu naruši vezu... Kao što je i Dijani rekla njegovo mišljenje joj je najbitnije... Tako da sam upoznata s njenim emocijama još od početka boravka u Beloj kući. Samo mi je čudno njegovo ponašanje, pominjanje ponovnog tobogana kao nekada davno... Ne vidim razlog za tim, ako su njegova osećanja čista i usmerena samo ka njegovoj devojci - zaključila je Anastasijina mama.

