"HLEBOM SAM GA HRANILA, SIN GA TUŽI!" Pevačicin bivši muž ju je spomenuo u Zadruzi, ona ZAPENILA pa udarila nikad žećše!

Zadrugar Bojan Boki Simić postao je poznat javnosti nakon što je prevario pevačicu Ivanu Šašić.

On sada u Beloj kući neretko otkriva detalje iz njihovog odnosa, a danas se našalio na čudan način i rekao zadrugarima da mu je stvari možda poslala supruga.

- Rekla: "Daj da pošljam mom bivšem mužu, bio je dobar, dobro me je tresao, sedam godina je mlađi. J*bem dobro, ali ne mogu često, dva, tri puta sve u isto mesto" - pevao je Simić.

Ivani se nikako nije svidela ova neslana šala, te se ovim povodom oglasila i oplela po Simiću.

- Strašno, bolest ne bira. Nisi sam mu poslala stvari, niti bih mu poslala. A to je tek početak kako on zna da pljuje i da bljuje. To nije ništa kako ima prljav jezik i kako ume da uvredi, da povredi i da bude bezobrazan. Treba mu priča. Zola ga još smiruje i zna sve, jer on je sam Zoli pričao da sam ja najbolja žena na svetu, to mi je i Janjuš potvrdio kad su bili u etno selu. Ali treba mu priča, treba da zavrti ponovo da bi ostao. Nema on poštovanja, ja sam njega hlebom hranila. Kad mene ne poštuje koja sam ga hlebom hranila, kako druge da poštuje. Moja drugarica, jedna od najboljih je Sanja Maletić čiju pesmu je pevao. A žena sa kojom me je preverio je 14 godina starija od njega, a predstavlja je kao devojku, ona žena ima 55 godina, ima unuče. Nije me prevario sa devojkom već sa starijom gospođom. Sve je laž što on govori, to je strašno. Strašno je kako se on ponaša, veliča sebe, druge ponižava - rekla je Ivana i dodala:

- Ne želim da mu dajem prostor, da ga komentarišem, ne interesuje me. Ljudi su u čudu, poslali su mi taj snimak, naši zajednički prijatelji, ljudi su zgroženi. Svi komentarišu da je nezahvalna budala, jer znaju da sam ga hlebom hranila i da je od mene živeo. On nema stan, nema ništa. Ima neki plac i to je sve, tu ne može da se živi. Pričao je da je kupio stan od 700 hiljada evra, da daje pare na kamatu, to je takva laž da nema dalje. Znam da to ništa apsolutno nije istina. Ja sam njega krajem septembra morala da blokiram na svim mrežama, na svim telefonima jer nisam mogla da živim od njega. I onda uđe unutra i krene da me pljuje, ali ovo još nije ništa kako on prljav jezik ima. Za svaku je tamo rekao da je d*olja, da su kao goblen poštene, a svima priča "Sestra moja", to je on. Sluša Ivana, a on prvi nema kontakt sa svojim detetom. Njega dete tuži za neplaćene alimentacije. I onda kaže da je svoje dete zapostavio zbog mene, to je laž, nikad nije imao dobar odnos ni kontakt sa svojim detetom. Ognjen je jedno divno dete koje sad ima 16 godina. Njega tuži maloletni sin za neplaćenu alimentaciju, prošle godine u septembru, ne žena, nego maloletni sin, a on glumi da je njegovo dete. Kakvo tvoje dete jadna li mu majka, jad i beda. Da on peva pesmu moje najbolje drugarice, Sanja Maletić mi poslala ona je zgrožena - istakla je Šašićeva.

