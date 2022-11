"MARIJA VUČE SVE KONCE, OPASNA JE!" Bivši zadrugar opleo po Kulićima, a onda otkrio da li veruje da je Bebica u SEKTI! ŠOK

Bivši učesnik Zadruge Nikola Lakić progovorio je o aktuelnim temama u Beloj kući, a na početku je prokomentarisao turbulentne ljubavne odnose na relaciji Miljana Kulić, Nenad Macanović Bebica, Lazar Čolić Zola i Anita Stanojlović.

foto: Printscreen

- Oni su kao Ivkova slava, mogu do prekosutra da traju. Ima i onih koji ih ne podržavaju. Oni su pun pogodak ove sezone. Čekamo finalno veče kad će se spojiti Miljana i Ivan Marinkoivć, to još nismo imali - kaže Lakić, a onda je izneo svoje mišljenje o Bebici.

foto: Printscreen

- Bebica je totalna enigma, ne znam da li je polupan lik ili je stvarno ludo voli ili je samo taktika. Ako je taktika, onda je prešao igricu. Mislim da nije u sekti... Mislim da su neki muškarci papuče u vezi, ako vole spremni su da pređu preko svega... Mislim da bi ponovo bio s Miljanom sve i da dođe neko treći da bude s njom, prešao bi i preko toga - rekao je bivši zadrugar, a onda progovorio o Zoli i Aniti.

foto: Printscreen/Zadruga

- Zola dobro taktizira. I one koje se za njega kače mislim da to rade zbog kadra. Anita je već otkačena od strane Marka, pa se uhvatila za nekog aktuelnog. Kači se za jake rijaltii igrače, prepredena je, lukava... Zna tačno šta radi. Lepa je, ona nije uradila ništa nemoralno, ima pravo da se zaljubljuje i odljubljuje. Ja to podržavam - poručio je Lakić i prokomentarisao Mariju Kulić.

- Marija tačno zna šta radi, opasna je, ona vuče sve konce. Kako ona želi da bude, tako će biti. Moja teorija je da Marija tačno zna šta radi. Marija je kalkulator i shodno novonastalim situacijama igra po svom nekom šlifu - kaže Nikola.

