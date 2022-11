IVAN MARINKOVIĆ OTKRIO KADA ĆE SINU SAOPŠTITI DA MU JE ON OTAC! Priznao da mu spremio iznenađenje, pa zbog Miljane sev PROPALO!

Ivan Marinković sve više provodi vreme sa svojim sinom u "Zadruzi", a sada je otkrio ukućanima kada će dečaku saopštiti da mu je on otac.

foto: Printscreen

- Sad se sve odvija kako treba. Razmišljao sam o tome, naročito kad smo prolazili pored paba, kad ga je Labunski pitao da li se lepo igra sa tatom, a on rekao da mu je tata na poslu. On je muško dete, hiperaktivan je, nema šanse da ga odvedem, da sednemo, jurca na sve strane. Mislim da će da se namesti sama prilika za to - rekao je Ivan i dodao:

foto: Printscreen

- Ja mislim da će to da se desi spontano, da mu ne kažem direktno, nego da on shvati. Verujem da će biti okej. Ramišljam kako bi on reagovao, da li bi gledao čudno. Jesam razmišljao da mu napravimo paketić, mada Miljana je pojela sve slatkiše u izolaciji.

- Ustala sam sanjiva, nisam ni znala - pravdala se Miksi.

- Bože, mili Bože - začudila se Marija.

