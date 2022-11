"ZNAŠ KOLIKO TE VOLIM, UBIĆU TEBE PA SEBE" Miljana iznela JEZIVE OPTUŽBE na Bebicin račun, zadrugari ZGRANUTI, ovako joj je PRETIO

Emisija "Pitanja gledalaca" je na kratko prekinuta, jer je Miljana Kulić iznela šokantne optužbe na račun Nenada Macanovića Bebice.

- Kad ga iznerviram u krevetu, on kaže da će se ubiti - rekla je Miljana.

- Ja sam rekao da ću da živim još pet godina - smejao se Bebica.

- On stalno priča: "Budalo, koliko te volim". Stalno mi priča u krevetu to kad sam dobra sa Zolom - dodala je Kulićeva.

- Što meni nisi to rekla? Šta ćeš sa njim? A vi se smejete - pitala je Marija.

- Kaže: "Budalo, toliko te volim, ubiću tebe, pa sebe" - dodala je Miljana.

- Miljana, ne pravi ludaka od mene - pričao je Bebica.

- Ljudi će reći: "Mariji Kulić je bio idealan". Samo kad Jovana Jeremić javi jednog jutra u jutarnjem: "Ubijena Miljana Kulić" - dodala je Kulićeva.

- On je ološ ako ovo trpi, ona je olop ako ovo trpi. Oboje su ološi - skočio je Lepi Mića.

- Ovo je morbidno, užasno, odvratno. Kad god Miljanu nazovu rijaliti zvezdom, ona raste. Njoj je reakcija na ovo smeh. Ako joj je ovo smešno, ona nije normalna - ustao je Ivan Marinković.

- Ja se smejem kad se plašim - istakla je Miljana.

- Ovo je užasno. Bebicu kapiram što se smeje da bude da nije rekao, ali tu postoje neke prikrivene stvari. Odmah se okrene ka njoj i kao da je ubeđuje u nešto. A da li ona smehom pokriva strah, ja to ne znam - rekao je Marinković.

- Uvek. Nije me strah od njega, ali ne shvatam ozbiljno to što kaže. Meni je to neshvatljivo, zato se smeje - dodala je Kulićeva.

- Moraš da sedneš i posmatraš stvari sa prave strane, da bi uopšte našla srodnu dušu. Treba što pre da uđeš u kolotečinu života. Taman kad krene na bolje, vi opet uđete u rijaliti. Dokle god si u tom modu... - govorio je Ivan.

- Bebice, zamisli žena koju voliš javno pred svima kaže da si psihopata. Šta ti tu tražiš? Gledaj, ja ga pitam, on gleda u nju - ubacio se Miki Đuričić.

- Da mi umre majka, rekao je to: "Znaš koliko te volim, ubiću tebe, pa sebe" - dodala je Miljana.

- Ako ona laže, a ti si i dalje tu, ti si degenerik - dodao je Đuričić.

- Neka sam - odgovorio je Bebica.

- Žena ga nazvala potencijalnim ubicom i samoubicom, on se smeje - ubacio se Lepi Mića.

- Sad izgleda kao da Miljana koristi njega. Ili nek optuži on nju za nešto, da bude egal, ili neka ustane i neka objasni. Ja sam jednom rekao nekome da ću oči iskopati, odmah sam bio pozvan u policiju, dobio kaznu za to. Pretnja izgovorena na televiziji može da ima ozbilje posledice - pričao je Ivan.

- Ona je rekla: "Šta da radim sa tobom, ubiću te", a ja sam rekao: "Što ti mene, bolje ja tebe, pa sebe". To je bila zaj*bancija, nešto smo se zezali oko toga - odgovorio je Bebica.

- Ma to nije zezanje. Ona se zezala, ti si rekao to! - pobesnela je Marija.

- Ja znam ljude, neću ih spominjati, koji su u druženju i šali to govorili. To se ponavljalo i tako se desilo. A zna se o kome, ne bih želela o tome da pričam. To ne sme da se izgovori, ja ne verujem da Miljana laže - otkrila je Zorica Marković.

- Postoji desetak ljudi koji njega karakterišu kao serijskog ubicu, a sada ćute - ubacio se Uroš Ćertić.

- Samim tim što je Miljana spomenula da je udario autom u semafor kad ga je iznervirala, vidimo da Miljana ne laže i šta on može da uradi od tolike ljubavi prema njoj - dodala je Milica Veselinović.

- Bila je šala, sprdali smo se ko koga više voli, a ona je prezentovala to kao da ću ja nju da ubijem, pa sebe - pravdao se Bebica.

- Ja sam danas pričao Zorici da sam imao slučaj da je jedna osoba ubila majku, dete i ženu. A pre toga nije imalo nikakav prekršaj - ubacio se Bilal.

- A šta ćemo sa tim što on stoji pri tome da će i mene da ubije. Nek prvo ubije mene, pa onda nju ako će to - dodao je Zola.