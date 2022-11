ALEKSANDRI JE CILJ DA BUDE BOLJA OD DALILE: Zadrugari stavili Dejanovu devojku na stub srama, Kulićka, Ivan i Marko dali SUD VIDEO

Zadrugari su izneli mišljenje o Aleksandri Nikolić, pa su je uporedili sa Dalilom Dragojević.

- Ja ću biti realan i ozbiljan, Aleks je devojka koju mnogo ovde žele. Marko igra igru, on je u punoj snazi bio kada su bile aktuletne devojke, a meni je Marko pokazao da mu je krajni cilj neko na slovo A. Marku ova igra lepo ide, i ne staje - rekao je Ivan.

- Aleks ne može da se distancira od svega, ali joj ne ide. Ona je prošle godine sve vreme bila aktuelna. Moram da kažem da mislim da joj je ovo zanimljivo, ali odnos za Šolju je loše, šta će joj to. Aleks mene često pita da li je realno da je povezuju sa mnogim ljudima, pokušao sam da joj objanim sve to. Njoj jeste malo zanimljivo, ali joj nije lako jer je bez Dejana, ali im daje šansu da joj priđu. Oni zajedno igraju igru, ali nadam se da će me demantovaiti - rekao je Ivan.

- Slažem se sa Ivanom, ali ako postoje skrivene namere nije u redu - rekao je Miki.

- Marko je ovde ušao kao slobodan momak, ima pravo da se igra i da radi šta želi, ali Aleks mora da vodi računa o svemu. Ovo što je ona dozvolila sebi, nije ona pametna, ali ako konstanto provodiš vreme sa osobom koja je kazanova, očekuje se da će se spojiti. Ona neće da bude kao Dalila, neće prevariti Dejana - rekla je Marija.

