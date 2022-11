"UROŠ ĆERTIĆ JE BISE*SUALAC!" Šok OPTUŽBE na račun kaskadera, Zvezdanova supruga se oglasila i otkrila DETALJE njihovog POZNANSTVA

Ana, supruga Zvezdana Slavnića, oglasila se nakon muževljevog današnjeg sukoba sa Urošem Ćertićem i iznela niz optužbi na račun kaskadera.

Na početku razgovora, Ana je objasnila na koji način se on i Ćertić poznaju pre ulaska u rijaliti.

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/PINK

- Zvezdan je neočekivano potpisao ugovor za "Zadrugu". Sticajem okolnosti, devojka koja se fenirala kod mene u salonu kaže da je ona sa Urošem Ćertićem, a Zvezdan pomene:"Koliko znam iz priča, on mnogo voli Dorćol, eto tamo ću bar njega znati", bio je malo u tremi šta ga u rijalitiju sve čeka. Meni se namestila situacija sa njom, pitala sam je:"Je l' si sa Urošem? Daj, nek se spoje, nek popiju kafu, nek se ispričaju. Zvezdan ulazi, niko ne zna". Međutim, Uroš dolazi ispred salona, mi se pozdravimo kulturno. Videli smo se dva puta... Od ta dva puta, on je pričao kako je bilo u Vankuveru, gluposti neke, smejanje. Nikakve ozbiljne teme, niti Zvezdan voli da o ozbiljnim temama priča tek tako, sa bilo kim. Dva puta smo se videli kod nas, dva puta kod njega kući.

Ćertić je nakon današnje rasprave sa Zvezdanom poručio da će mu "dovesti prave kriminalce da se sa njima tera", a Ana kaže da je pretnje kaskadera ni najmanje ne brinu.

foto: Printscreen/Zadruga, Filip Plavčić

- Mogu samo da kažem da pravi kriminalci, po mom mišljenju, više ne postoje. Ne postoje kriminalci koji Zvezdana mogu da ugroze, jer kada je neko ispravan, pravedan i pošten, na ulici se zna pravilo - kaže Ana, koja se osvrnula i na Ćertićevu izjavu:"Zvezdan može samo da mi pop*ši ku*ac napolju".

- Rekla bih da Uroš to može da uradi jer je biseksualac, više on voli to da radi, a ne Zvezdan. Uroš to dobro radi, jer je deklarisani biseksualac. Protiv toga nemam ništa, najviše na svetu volim moje drugove gejeve, ali nemoj se prikazivati onakvim kakav nisi - završila je svoje izlaganje Zvezdanova supruga.

Kurir.rs/Pink

