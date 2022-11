"ŽELIM DA ODEŠ, NEĆU DA PRIČAM SA TOBOM!" Maja napala Cara zbog poslednjeg RASKIDA, a on je žestoko ODUVAO! Uključio se BILAL

Maja Marinković se u pušionici sukobila sa Filipom Carem nakon njegovog gostovanja u radiju, jer je on izneo da je on nju poslednji put ostavio, što je Maja htela da demantuje.

Maja je popričala sa Carem, a Bilal Brajlović, njen dečko, sve vreme ih je nadgledao.

foto: Printscreen/Zadruga

- Odmah ću da te prekinem, to veče kad si me ganjala, znaš da me je Marko zvao na tvoji inicijativu, javio sam se tu noć i onu kad si su bile izjave one - govorio je Car.

- Hteo si da budeš sa mnom. Ovako, ja svog dečka volim i poštujem - rekla je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kako, hoćeš da pričam? Svaki dan pričaš o meni, stiskaš ljude - nastavio je Filip.

- Da, htela sam da se osvetim zbog devojke koju je j*bao - rekla je ona.

foto: Printscreen/Zadruga

- Gledaj me u oči, ne gledam te kao ženski objekat više - rekao je Car.

- Nikad me nisi ni gledao, u tome i jeste problem. Rekao si da možeš da me imaš za tri minuta, ne možeš. I šta tebe briga kako se ja ponašam, posveti se ovim devojčicama. Mene ne možeš - dodala je Maja.

- Ja nisam došao ovde da imam kontakt sa tobom. Ja želim da odeš, ne želim kontakt sa tobom. Da li sam rekao ružnu reč? - pitao je Filip.

- Rekao si da si pobegao od mene. Što si me zvao posle toga? Hteo si da j*beš nešto drugo - dodala je Marinkovićeva.

- Okej, sve si u pravu, samo prekini kontakt - rekao je Car.

- Samo nemoj da se smešiš i gledaš gde sam ja - dodala je Maja.

Kurir.rs