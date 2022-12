"MOŽDA JE TAKO BOLJE I ZA NJU I ZA MENE" Zvezdan Slavnić progovorio o NAJTEŽIM TRENUCIMA: Ušao sam kao MONSTRUM! Iskreno o ŽENI

Zvezdan Slavnić otkrio je kakvi problemi u braku su ga pratili, kao i kroz kakve trenutke je prolazio sa svojom suprugom Anom.

On je na samom početku otkrio da je bio predodređen za sport.

- Mnogo ljudi mi je prilazilo na kraju nekih teških životnih situacija, jer sam im pomogao da se odviknu od nekih poroka, makar i na neko vreme. Operisao sam se, jer imam urođenu srčanu manu, ali sam predodređen bio za spport, šta da se radi. Operisao sam se 2009. dok sam boravio u zatvoru - rekao je Zvezdan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kad je tvoj tata prestao da se bavi sportom? - upitao je Car.

- Bio sam dete. Pokušali su mnogi i uz njegovu pomoć da me sklone od nekih stvari, ali nije bilo šanse. Ideš dalje, i dalje, još ako si hrabar, onda je to najgore. Što sam sada ovde? Jer sam preko radio neke stvari, koje nisu bile dobre. Moja žena je četiri godine sedela pored moje majke i čuvala je. Kada bih je prodao, to bi bilo kao da ti prodao svog Bruna, znam koliko ti on znači. Imamo mi neke krize, ja ćutim i ne želim da izbacim nervozu. Teram sebe u ćošak. Bio sam godinu i po dana na slobodi, onda sam ušao ovde. Bilo je ili ovo, ili ono. Kako da ih ostavim opet, a sebe ubijam, jako je nezgodno. Onda sam odlučio da probam. Nekih većih stvari me nije bilo strah, ali ovoga jeste. Nije sve to tako jednstavno. Ne bežim, znam šta sam, kako ovde, tako na 'koledžu' i napolju. Neki ovde prelaze granicu, ali šta da se radi - rekao je Zvezdan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ušao sam kao monstrum, u mojoj glavi je tako izgledalo, s razlogom sam to mislio. Kada me gledaju, vide kako se ponašam, a onda pročitaju šta sam radio, ne mogu da misle da sam fin, to mi je jasno. Nema veze, idemo dalje, tu sam da pokažem sve - kazao je Zvezdan.

- Trideset godina sam pod stresom. I dan danas kad uđem u ulaz, imam neki osećaj, a kamoli onda. Sve je to abnormalni stres. Ne mogu nakon svega toga da dođem i budem kao ostali, jer nije prirodno. Ja Mikija razumem, on je u stanju, u kom sam ja bio dok sam boravio na 'koledžu', jer je predugo ovde - kazao je Zvezdan.

- Kad odeš na 'koledž', ne na godinu, dve, nego deset, onda shvatiš šta je život. Ja sam rekao ženi da želim da odem u neku brvnaru da odem na par meseci, da se relaksiram, ona me pita kako mogu bez nje. Nije da je lako, ali možda je i tako bolje, kako za nju, tako i za mene - rekao je Zvezdan.

Kurir.rs