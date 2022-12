"IMAM ANKSIOZNE NAPADE, NIŠTA NE MOŽE DA ME IZVUČE IZ DEPRESIJE" Dejan Dragojević nakon raskida sa Aleks priznao kako se OSEĆA!

Dejan Dragojević u žiži je interesovanja nakon što je javno ostavio Aleksandru Nikolić koja se trenutno nalazi u rijalitiju "Zadruga".

Okidač za okončanje veze bio je ulazak Aleksandrinog bivšeg dečka, Filipa Cara, sa kojim je ona postala sve prisnija, iako je znala da Dejanu to smeta.

Nakon raskida Dragojević se nije oglašavao medijima, a sada je po prvi put gostovao u emisiji kod Tare Simov gde je otkrio sve detalje iz svog života.

foto: Printscreen/Youtube, Nemanja Nikolić

On je izjavio da je svestan grešaka koje je pravio i da je to sve radio jer je druge ljude stavljao ispred sebe, ali da se trudi i radi na tome da zavoli sebe.

- Trudim se da volim sebe, ali s obzirom na neke postupke koje sam uradio, da volim sebe možda to ne bih uradio. Sve dok pravim neke iste greške u životu... voleo bih da volim sebe i da sam sebi na prvom mestu, ali mislim da je to nemoguće. Dok sebe ne stavim na prvo mesto dešavaće mi se stvari koje mi se dešavaju - rekao je Dejan.

Nakon javne preljube njegove bivše supruge Dalile Dragojević sa Filipom Carem u "Zadruzi 5" i sve većeg zbližavanja Aleksandre Nikolić isto sa Filipom Carem u ovoj sezoni rijalitija, Dejanovo psihičko stanje se narušilo, a uz njega je David sve vreme koji pokušava da ga izvede na pravi put.

- David mi pomaže da svu ljubav koju imam fokusiram prvenstveno na sebe. Imam anksiozne napade, ništa ne može da me izvuče iz depresije kad me uhvati, međutim David je neko ko je konstantno uz mene i pomogao mi je u svemu tome i nekako dok provodim dan sa njim shvatam da treba više sebe da cenim - zaključio je Dejan.

foto: Printscreen/Jutjub

Tara Simov ga je pitala da li se kaje zbog izgoverenih reči svojoj porodici dok je bio u rijalitiju.

- Da, to je moja najveća životna greška. Nešto što ću da pamtim čitav život. I dan danas kada sednem da razmišljam ne mogu da verujem koliko su i sada uz mene maksimalno, a ja sam svojevremeno izgovarao katastrofalne reči za njih. Ne mogu da verujem da sam to uradio. Ne mogu da verujem da sam toliko bio odbojan, da nisam toliko razmišljao o porodici. Evo, sada mi se i ovo desilo. Oni su prvi koji su se tu nacrtali. Nikad sebi neću moći da oprostim, šta sam sve pričao. Kajem se zbog svega što sam uradio - kroz suze priča Deki.

Dejan dalje ističe kako mu pomaže porodica u ovim teškim trenucima nakon razvoda.

foto: Nenad Kostić, Printscreen

- Majka me stalno zove. Pita me gde si šta radiš kako si, da li treniraš. David me zove na svakih dva-tri sata da vidi šta radim da li treniram. Nije da mi oni stvaraju pritisak, jer da sada pozovem Davida ili mamu došli bi iste sekunde Znam da mogu na nekog da se oslonim. Ko će biti tu uz mene. Bez toga da li će da traži bilo kakvu zahvalu. Oni su bezuslovno uz mene - kaže Dejan.

