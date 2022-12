ONA JE FILIPA CARA STRPALA U ZATVOR: 4 godine su živeli zajedno, namestila mu ZVRČKU, a onda šokirao na koga LIČI...

Filip Car otvorio je dušu Aleksandri Nikolić i otrkio joj detalje svoje četvorogodišnje veze sa izvesnom Elenom koja je živela sa njim.

- Bio sam u vezi sa jednom devojkom tri, četiri godine. Imao sam vezu od godinu i po. Pa sam sa jednom malom bio skoro četiri - rekao je Car.

- Ma daj, ja ne mogu to da zamislim - rekla je Aleks.

- Živeli smo kod mene kući, pa me je namestila u zatvor i onda smo ponovo živeli zajedno u Zagrebu. Voleli smo se dosta. Mala Milica podseća na nju, samo im je glava drugačija. Bila je plava, a u telu kao Milica, malo zgodnija je bila i lepa jako... Promenila se ona dosta, završila je fakultet, radi u restoranu kod oca leti, promenila je život od kad sam ja ušao ovde. Imala je nekog momka kad sam izašao iz četvorke. Ja sam imao 20, a ona 15 i po, kad smo se smuvali imala je 16 i bili smo do njene 20. Dve ili tri godine je nisam prevario, pa kad sam joj našao neke poruke i zvrčke, onda sam ja krenuo. Sa njom živim, a imam dve cure i sve ih lažem da ne postoje ostale. Ta moja Elena, Svetlana i ta Ela zbog koje me je ova strpala u zatvor i sve na vrata zajedno. Svi su bili protiv nas, njen brat izašao iz zatvora, otac nije prihvatio, ja bio protiv njenog brata, on me prozivao, ja napravio s*anje - rekao je Car.

