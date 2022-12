"ONA JE ZNAK OD BOGA, ONA JE KSENIJINA REINKARNACIJA" Evo zašto je Zvezdan ODLEPIO za Anđelom... Data mu DRUGA ŠANSA

Zvezdan Slavnić odlepio je za Anđelom Đuričić jer je u njoj prepoznao najveću životnu ljubav - pokojnu pevačicu Kseniju Pajčin.

On je uživo u programu ostavio suprugu Anu, s kojom je pre "Zadruge 6" bio 15 godina u vezi, da bi mogao da se upusti u vezu s pomenutom zadrugarkom, te se prepuste ljubavi koju osećaju.

Iako se mnogi čude kako je moguće da je do toga došlo, ljudima iz produkcije, a i veoma bliskim prijateljima ovoga zadrugara, sve je jasno i znaju o čemu je reč, te se nisu uopšte iznenadili njegovim potezom.

foto: Pritnscreen/Youtube

- Svi koji poznaju Zvezdana znaju da je Ksenija Pajčin bila njegova najveća, nikad prežaljena, ljubav. On nikada nije prestao da je voli, a nikada sebi neće oprosti što je bio u zatvoru kada je ona ubijena. On je tada bio u dvogodišnjem pritvoru u Okružnom zatvoru u Kruševcu zbog šverca narkotika. Smatrao je da je mogao da je zaštiti od onoga što ju je snašlo. On je veoma teško primio vest o njenom ubistvu, toliko se potresao da su, budući da mu je zdravlje tada bilo loše, lekari morali da mu daju lekove za smirenje. Slavnić je danima bio utučen zbog tragičnog kraja ljubavi njegovog života i zdravstveno stanje mu se pogoršalo, pa je zbog operacije srca iz Kruševca hitno prebačen u bolnicu pri Centralnom zatvoru u Beogradu - počinje izvor blizak aktuelnom učesniku "Zadruge 6" koji je sada u žiži javnosti i u centru skandala.

foto: Marina Lopičić, Printscreen/Zadruga

- Kada je Anđela ušla u "Zadrugu", Zvezdan ja prosto zanemeo, kao da je video duha ispred sebe. Nije mogao da dođe sebi od prizora ispred sebe. On je u njoj odmah video Kseniju, osetio ju je: "Ona je znak od boga, ona je Ksenijina reinkarnacija. Kao da je ona ušla u nju. Ima njen pogled, njenu kosu. Kretanje i njenu energiju. Uplašio sam se kada sam je ugledao", pričao je on u prostorijama produkcije.

- Toga dana nije mogao da dođe sebi, njemu su se sve bolne uspomene vratile. Setio se Ksendže, toga da je stradala, da je više nema. Morali su da mu daju lekove za smirenje. Rekao je i da smatra da je ovo dar od boga, da ona koju je najviše voleo dođe u telu druge žene. Dugo je on nju samo posmatrao, gledao i nije se usuđivao da joj priđe, a kamoli popriča sa njom - nastavlja izvor blizak produkciji koji je upućen u celu situaciju koja trese Balkan, a glavna je tema "Zadruge 6" i niko nije ravnodušan.

- Zvezdan je zaboravio čak i na Anu, ženu koja mu je mnogo pomogla, koja ga je trpela i bila za njega tu i u dobru iu zlu. Jednostavno je zaslepljen sličnošću između Anđele i Ksenije. On svako malo dolazi u prostorije produkcije gde traži bromazepame da se smiri. Na momente mu dođe da je prevario Anu. Onda vidi Anđelu i kao da se ne seća spoljnog sveta. Njega je ta devojka zaludela, ali nije ona kriva. Jednostavno je među njima kliknulo energetski. Zvezdan je ostao šmeker, možda je sada čak i bolji nego pre. Koja devojka ne bi pala na njegov šarm? Vidite da i Aleks umalo nije odlepila za njim. Neću preći granicu kada je ova devojka, dar od boga, u pitanju. Tek kada izađemo u spoljni svet, desiće se sve. Ovde ću da je čuvam kao boga. Ona je ista kao moja najveća ljubav, kao Ksenija. Mislio sam da nikada neću sresti ženu sličnu njoj", govorio je on pred nama - završava izvor blizak produkcije koji se svakodnevno susreće sa Zvezdanom.

kurir.rs/republika.rs/rijaliti

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 02:55 Karamela posetio grob Ksenije Pajčin na 11. godina od smrti