"SVAKO VEČE JE DOLAZILA I PLAKALA"! Zorica Marković otkrila šta se dešavalo 10 dana pre nego što je Kapisoda ubio Kseniju Pajčin!

Zorica Marković, koja je ponovo učesnik rijalitija, progovorila je pokojnoj Kseniji Pajčin, koja je volela da dođe u Zoričinu kafanu.

- Od '72 godine sam u Beogradu, zahvaljujući mom poslu. Imala sam tu sreću, da sretnem te ljude, imala sam tu čast i da upoznam Ljubu Zemunca. Ti ljudi su bili velika gospoda, cenili su pravu narodnu muziku, znali su da se ponašaju. U to vreme, poznavati takve ljude nije bila mala stvar. Drago mi je što sam ovde sa ovim velikim čovekom, Kristijanom, pa kako god to neko želi da shvati, ne zanima me. Mislim da je i Zvezdan na pravom mestu i u pravo vreme... U vreme kada se to dešavalo, pobvršno sam to ispratila kroz pisane medije... - navela je pevačica.

foto: Printscreen

Imala sam svoju kafanu, gde su mnogi dolazili, oni su bili moja braća... A dolazila je i Ksenija, jako je volela 'Hacijendu', tu je nalazila neki mir, družile smo se. Spominjala mi je mnoge stvari o svom životu, a i o Zvezdanu, rekla je da su se mnogo voleli. Jako lepa priča, evo i on je ponovio, bila je jaka ljubav. Tada je bila sa mojim drugom, ali sam bila svesna koliko je Zvezdan ostavio trag u njenom životu. Verujem da će on ispraviti sve, da će pokazati ko je i šta je... Šest meseci, pre nego što se desilo to što jeste, dolazila je svako veče... Plakala je, bila je razočarana... Sedam dana pre nego što se to desilo, nije došla i to je bilo jako čudno. Pitali smo se baš svi gde je, da bi čuli to što je bilo... Ovde ljudi nisu svesni neke težine, pa u nekoj svađi nazivaju njih 'kriminalcima', a oni su prošli sve i svašta. Treba da im budu primer jačine i svega - govorila je Zorica.

kurir.rs

