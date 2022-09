ŠOK ISPOVEST SINA MOKE SLAVNIĆA O UBISTVU: Zvezdan o Kseniji Pajčin, da li se viđao s njom za vreme robije a njemu je UDARIO ŠAMAR

Zvezdan Slavnić, sin proslavljenog košarkaša Zorana Moke Slavnića, koji je proveo sedam godina u zatvoru zbog ubistva Olivera Jovanovića, progovorio je o svom životu, ljubavi sa pokojnom pevačicom Ksenijom Pajčin, ali i godinama provedenim u zatvoru.

- Majka je nakon toga upala u tešku depresiju i od tada se svi borimo sa tom bolešću. Kada smo bili klinci i kada smo pravili gluposti, svi smo bežali kod mene. Moja majka je bila drug i sve nas je štitila iako to možda nije trebalo. Jednom prilikom je rekla: 'Lakše mi je kad ste kod mene, znam da ste na sigurnom'. Kada su se moji razvodili, jedino joj je bilo da ja ostanem sa njom. Kada se desila presuda, to ju je na neki način dokrajčilo - rekao je Zvezdan.

Posle svega, možeš li da kažeš da si time uništio svoju porodicu? - pitao je voditelj.

- Jesam. Promenio sam tok svega što smo planirali. Tata je promenio planove da bi mi dolazio u posetu. Više puta sam mu govorio da sam dobro i da ne mora da dolazi, tada je bio u žiži interesovanja kada je u pitanju njegova profesija. Taj moj čin, promenio mu je tok života... - odgovorio je Slavnić.

Da li se jasno sećaš svega što se dogodilo nakon toliko godina? Sećaš li se lika tog dečka? - nastavio je Milan.

- Sećam se, da. Ne sećam se lika baš tačno jer je mnogo godina prošlo. Moram reći, nije sve tako kako je predstavljeno. Ozbiljna stvar se desila, da bih se ja nešto pravdao i 'praćakao', ali nisam govorio o tome - rekao je Zvezdan.

Da li si se viđao sa članovima njegove porodice? Kako je to izgledalo? - pitao je Milošević.

-Samo na suđenju, ovako se nismo sretali. Na sudu je izgledalo sve to kao na filmu, bukvalno. Mnogo se tada pisalo i sa informacijama dobrim i nekim koje nisu istinite. Evo i dan danas se provuče po nešto, nije stalo ni posle 25 godina. Jasno mi je, znam šta sam uradio i zaslužio sam to. Moje je da se borim sa tim kako znam i umem - naveo je zadrugar.

Odakle ti oružje? Da li je tvoja kako kažeš 'ekipa' našla tebi kada je bilo najteže? - pitao je Milan.

U to vreme nije bilo teško doći do pištolja, to je kao da želiš Kiki bombone... Da, pomagali su mi i bili su tu... - odgovorio je.

Da li si bio u kontaktu sa Ksenijom, nakon toga što ti se desilo? - pitao je Miloševićem.

- Videli smo se možda dva-tri puta. Izlazio sam na vikende, pričali smo nekih sat vremena. Kada smo se viđali, više smo ćutali nego pričali. Ksenija je bila posebna. Devojčica puna energije, veselje, sve najlepše može da se kaže za nju. Drug, za*ebant, super lik...

Da li si ikada posetio ili kontaktirao članove porodice dečka koga si usmrtio? - pitao je voditelj.

- Nisam, verovatno da je trebalo, ali nisam - tiho je rekao Slavnić.

Obratio bih se zadrugarima. Posle ovoga, ponašajte se prema meni apsolutno isto kao i do sada. Shvatićete da imam šta da kažem i da imam normalne savete. Nisam rijaliti igrač, ne skupljam poene, vrlo sam iskren... - govorio je Slavnić.

Tih sedam i po godina u zatvoru, verovatno su ti bile kao večnost. Koliko ti je bilo teško sedeti u ta četiri zida, dok tvoji vršnjaci izlaze, piju i žive? - pitao je voditelj.

Gledao sam na to sve kao nastavak onoga što sam radio. Nisam dao sebi da padnem, kako mi ne bi bilo još gore. Držao sam do sebe, drugačije nije moglo - odgovorio je.

Da li je istina, da kada si izlazio na vikende, nastavljao si da praviš haos? - nastavio je Milan.

- Pa nije baš tako. Desilo mi se, da me je jedan čovek ponizio, pa sam mu lupio šamar, ali u to vreme se o tom jednom šamaru pisalo mesecima. Bio sam kažnjen i nisam više dobijao tako često izlazak - odgovorio je Zvezdan.

Kada si izašao iz zatvora, ostao si u tom svetu, tom kriminalnom miljeu na neki način? Nije te zatvor promenio? - govorio je Milošević.

Žao mi je što nije, ali nije. Neminovno je bilo da ću ponovo završtiti u zatvoru - rekao je Zvezdan.

Koliko si dugo bio na slobodi do sledećeg zatvora? - pitao je Milan.

Tri godine sam bio na slobodi, pa sam nakon toga uhapšen zbog navodnog dilovanja droge. Tu sam već bio žrtva, da bi neke druge ljude lakše osudili. Jednostavno je lakše da ja budem taj koji je kriv, nego neko drugi. Mene je pratila ta javnost, ta priča 'Mokin sin', sve to ide lančano... U Kruševcu sam bio dve godine u istrazi. Trebao sam da odležim deset meseci u Mitrovici, ali je bilo skraćeno... - govorio je Zvezdan.

Da li si sada čist? - pitao je Milošević.

- Jesam, čim sam ovde. Pre godinu i po dana sam izašao iz zatvora. Nadam se da sam sada doktorirao, da ne kažem završio doktorat i da ću se okrenuti nekom drugom i novom životu - govorio je Slavnić.

Možeš li da shvatiš ovaj ulazak u Zadrugu, kao neki svoj početak? - pitao je Milošević.

Naravno, da nisam ovde ušao, možda se nikada ne bi završilo ovo 'putašestvije' koje imam. Kockanje sa slobodom, nije lako, to Kristijan zna. Nisam došao ovde da stavim slobodu na kocku, to bi bilo za moje bližnje i mene kobno. Jeste, ovo je moj početak - odgovorio je Slavnić.

