ZVEZDAN NIJE UBICA, NE ŠETA DA UBIJE, ALI IMA ONU STVAR NA MENE! Moka Slavnić otkrio zašto je njegov sin uvek nosio PIŠTOLJ

Zoran Moka Slavnić, bivši košarkaš, čiji je sin Zvezda Slavnić postao učesnik rijalit šou Zadruga 6, u ekskluzivnoj ispovesti samo za Kurir ispričao je sve o tragičnom događaju koji je za dve porodice promenio živote.

Ispričao je o ubistvu koje je njegov naslednik počinio i zašto je kod sebe stalno nosio pištolj.

- Znao sam da je u takvom društvu i da nose pištolje, i rekao sam mu: "Sine, nemoj da nosiš pištolj, jer onda nemaš šanse da nekog ubiješ." On se nasmejao i odgovorio: "Da ne nosim pištolj, pa da me ubiju kao zeca." Bio sam šokiran. Zvezdan nije ubica i ne ide gradom da radi takve stvari. To što se desilo je tragičan splet okolnosti i on je pošteno odležao. Nekoliko godina pre nesreće bio sam na moru u nekom društvu i rekao kako će on da završi, ili će biti ubijen, ili će njega neko da ubije, jer to je kao u ratu.

Proslavljeni košarkaš je otkrio i da su mu nudili da sina spase robije.

- Počela je istraga. Dobio sam poziv od anonimne osobe da u to vreme dam po 1.000 maraka da napišu izveštaj koji je u korist mog sina. Rekao sam da Zvezdan to nije želeo da uradi i da sam spreman na to da sud dokaže. On nije pucao sa dva i po metra, jer kad tako pucaš, kaže se "ubio si ga kao zeca". To je umišljaj. Znao sam da moj sin, nažalost, ima onu stvar na mene i da će to da izdrži jer je korektan.

