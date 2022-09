IZ ZATVORA U ZADRUGU! Sin Moke Slavnića doskora ROBIJAO u Nemačkoj: Evo čiji je član bio i zašto je bio UHAPŠEN! ŠOK

Zvezdan Slavnić je maltene iz zatvora otišao pravo u rijaliti "Zadruga".

Sin legendarnog košarkaškog asa Zorana Moke Slavnića je 2017. godine je zajedno sa četvoricom "pink pantera" uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u pljački teškoj 1,3 miliona evra.

- Zvezdan je ozbiljan lik u tim kriminalnim vodama, baš me zanima kako će se snaći među starletama, umišljenim kriminalcima i ostalom felom. Bio je deo ozloglašene grupacije Pink Panteri. Njegovo hapšenje i lociranje zajedno sa ostalim članovima trajalo je nekoliko dana. Da bi on bio priveden pred lice pravde, pomagali su i ljudi iz Evropola i Interpola. Jasno vam je da nije reč o običnom kriminalcu. Udruženim snagama su policije Nemačke, Austrije i Srbije tada rasvetlile svako njihovo kretanje, od pljačke juvelirnice do štekova u Nemačkoj, gde su i uhapšeni. Ne znam tačno koliko je proveo u zatvoru, ali skoro je izašao i, eto, pravo otišao u rijaliti. Njemu je ovo čist novac, očigledno je rešio da se mane nelegalnih radnji - priča naš sagovornik.

Zvezdan je inače stari znanac ne samo srpske policije već i policija više evropskih zemalja. On je bio u KPZ Sremska Mitrovica, gde je proveo skoro tri godine zbog trgovine narkoticima. Uhvaćen je u preprodaji više od 150 grama heroina.

Trgovina narkoticima nije jedini Slavnićev greh. U martu 1998. u beogradskom klubu "Četiri sobe" na Dorćolu pucao je u Olivera Jovanovića. Navodno, povod je bila svađa oko tadašnje Slavnićeve devojke, pevačice Ksenije Pajčin. Od zadobijenih povreda Jovanović je preminuo 12 dana kasnije, a Mokin mezimac je uhapšen dve nedelje posle obračuna u stanu prijatelja na Novom Beogradu, gde se krio od policijske potere. Osuđen je na devet i po godina, ali mu je kazna, koju je odležao u KPZ Valjevo, amnestijom smanjena na osam.

Uhapšen je i 2002. godine, kad je za vreme zatvorskog vikenda udario vlasnika beogradskog restorana "Trag" jer mu nije ostavio slobodan sto. Prošle godine je protiv njega podneta krivična prijava zbog napada na policajce, ali i uznemiravanje. Njega je komšinica prijavila zbog psa, a kada je zemunska patrola došla da interveniše, napao je i njih. Pretio im je i odbijao da pokaže ličnu kartu.

