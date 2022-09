"HTELA BIH DA MU PORUČIM DA DOGOVOR OTPADA" Oglasila se žena Zvezdana Slavnića, gledala muža u RIJALITIJU i ovo joj SMETA! (VIDEO)

Zvezdan Slavnić je učesnik šeste sezone "Zadruge". Kako je ušao u Belu kuću sprijateljio se sa Mikijem Đuričićem sa kojim i boravi u rehabilitaciji, ali i sa Kristijanom Golubovićem.

Podsetimo, Slavnić je poznat i kao bivši momak pokojne pevačice Ksenije Pajčin. Sada se oglasila njegova žena Ana i otkrila šta misli o učešću muža u rijalitiju.

foto: Printscreen

- Nervira me što poklanja pažnju raznim mediokritetima. Malo se pogubio i zaboravio ko je on i šta nosi sa sobom i za sobom. Naš dogovor pred njegov ulazak je bio da me ne pominje, jer ja nisam iz tog sveta, niti mi priliči, budući da sam diplomirani ekonomista i kao takvoj mi ne pada na pamet da komentarišem. Htela bih da mu poručim da dogovor otpada, jer nema razloga da me ne pominje budući da imamo istoriju zajedničku i deo sam njegovog života već dugi niz godina - rekla nam je Ana, pa nastavila:

foto: Printscreen

- Zvezdan i ja se znamo 25 godina, sedeli smo zajedno u klupi u školskim danima, a već 15 godina smo zajedno. Ogromna sam mu podrška uvek bila, kao i on moj vetar u leđa, jer je jako bitno da, kao jaka žena imate snažnog muškarca koji će biti uz vas. Zato me i čudi što poklanja pažnju nebitnim ljudima u Zadruzi, zaista sam šokirana - rekla je Zvezdanova žena.

foto: Printscreen/Zadruga

Podsetimo, Slavnić je nedavno u emisiji "Pitanja gledalaca" prokomentarisao na temu Emila i Maje Marinković, te se izjasnio da je prijateljski razgovarao sa Majom, a da li je ovo razlog što je njegova supruga izrevoltirana ostaje da saznamo.

Kurir.rs/Srbijadanas