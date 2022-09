KAPISODA JEDNOM VEĆ POKUŠAO DA UBIJE KSENIJU? Otkriveni stravični detalji TRAGIČNOG života, a jedan prizor sa SAHRANE sve SKAMENIO

Pevačica Ksenija Pajčin prerano je izgubila život na tragičan način, ali zauvek će ostati u srcima kako porodice i prijatelja, tako i šire javnosti koja je ne zaboravlja.

Ples je bio njena ljubav, a svoju karijeru je započela kao deo plesne grupe pevačice Dragane Mirković i sastava "Beat Street". Damir Radoičić Dača je među prvima uočio njen talenat i sa njim je snimila svoju prvu pesmu ''Dačo, volim te'', te tako započela svoju muzičku karijeru. U to vreme, Ksenija je bila u vezi sa Zvezdanom Slavnićem, sinom Moke Slavnića, koji se vezivao za brojne kriminogene radnje, a pevačica je neretko isticala da joj je on bio najveća ljubav.

foto: Marina Lopičić

Solo karijeru započela je 1997. godine, kada je objavila debi album sa kog su se izdvojile pesme "Seksualnost" i "Kada ja ti čuvam leđa", dok se za pesmu ''Sviđa mi se on'' spekulisalo da je posvećena Peđi Mijatoviću, a spekulacije su podgrejane spotom u kom se pojavljuje upravo on. Dovodila se i u vezu sa ubistvom Olivera Jovanovića, kog je ubio njen tadašnji dečko Zvezdan Slavnić zbog čega je bio u zatvoru osam godina, Ksenija odlazi u Grčku gde je dve godine igrala u diskotekama, a radila je i kao koreograf na televiziji. Po povratku iz Grčke ostvarila je saradnju sa čuvenim voditeljem Milovanom Ilićem Minimaksom i bila pomoćni voditelj u njegovoj emisiji na jednoj beogradskog televiziji.

2002. Ksenija objavljuje novi album "Extreme". U to vreme snimala je spotove u Kanadi, gde su producenti jedne TV stanice primetili njen talenat pa je tako ona gostovala u emisiji "Električni cirkus" gde su nastupale velike muzičke zvezde poput Dženifer Lopez, Eminema i drugih, ali nije želela da ostane ti, kao št nije želela ni da se bavi manekenstvom u Milanu.

Skandal je napravila tokom gostovanja u emisji ''Svet plus'' kada je prekrstila noge kao Šeron Stoun u filmu "Niske strasti", a javnost je tada spekulisala o tome da li je nosila gaćice ili ne.

Ksenija je doživela i saobraćajnu nesreću u kojoj je za dlaku izbegla smrt, a sledeće godine je njena drugarica preminula, što je Ksenija teško podnela.

Privlačila je veliku pažnju, kako muškaraca, tako i žena. Bila je sa mnogim poznatim muškarcima, a činjenica da reprezentativac Ivica Dragutinović nije želeo da prizna da je sa njom, teško joj je palo. Sa fudbalerom Predragom Perišićem imala jeromansu, ali kako njenu energiju, snagu i mističnost mnogi muškarci nisu mogli da podnesu, do kraja života je ostala protivnik braka. Priznala je da je bila u vezi sa oženjenim muškarcem, a to joj je teško palo jer nije znala da je on u braku.

Započela je vezu sa Filipom Kapisodom 2008, a najveću podršku pružili su joj prijatelji Bane Dević i Goran Stojićević Karamela. Veza im je bila veoma burna i trajala je do proleća 2009. kada je on postao učesnik jednog rijaliti programa, nakon čega su se pomirili, a početkom 2010. godine doživeli su saobraćajnu nezgodu na putu do njene vikendice.

foto: Marina Lopičić, Dragana Udovičić

Tada se mnogo spekulisalo da je to zapravo bio prvi Filipov pokušaj da oboje usmrti. Na kraju, 16. marta 2010. godine on je oduzeo njen život, a potom i svoj. Na dan sahrane, u trenutku kada je beli kovčeg spuštan u zemlju, sa Ksenijinog groba uz zvuke Bolera poletela je bela golubica, a taj prizor je šokirao prisutne na pogrebu. Mnogi su verovali da je to znak da je Ksenija otišla zauvek, ali da nikada neće biti zaboravljena.

